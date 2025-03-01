https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/tsik-abkhazii-yavka-1053982704.html

ЦИК Абхазии: явка на выборах президента достигла 60%

ЦИК Абхазии: явка на выборах президента достигла 60%

Sputnik Абхазия

На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех".

2025-03-01T18:59+0300

2025-03-01T18:59+0300

2025-03-01T19:11+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

цик абхазии

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. По данным ЦИК Абхазии, к 18:00 в республике проголосовало 60% избирателей, это почти 90 000 человек.Данные по явке по районам:В Москве проголосовали 2400 человек, в Черкесске — 1812.Необходимый порог явки в 25% для признания выборов во втором туре состоявшимися был преодолен к 15:00 - активность избирателей составляла 43%. Мониторинг выборов осуществляют около 120 международных наблюдателей из 35 стран.На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/izbiratelnye-komissii--bulaev-1053981521.html

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