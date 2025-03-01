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ЦИК Абхазии: явка на выборах президента достигла 60%
ЦИК Абхазии: явка на выборах президента достигла 60%
Sputnik Абхазия
На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех".
2025-03-01T18:59+0300
2025-03-01T18:59+0300
2025-03-01T19:11+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. По данным ЦИК Абхазии, к 18:00 в республике проголосовало 60% избирателей, это почти 90 000 человек.Данные по явке по районам:В Москве проголосовали 2400 человек, в Черкесске — 1812.Необходимый порог явки в 25% для признания выборов во втором туре состоявшимися был преодолен к 15:00 - активность избирателей составляла 43%. Мониторинг выборов осуществляют около 120 международных наблюдателей из 35 стран.На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/izbiratelnye-komissii--bulaev-1053981521.html
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цик абхазии выборы президента 2025 год второй тур явка результаты бадра гунба
цик абхазии выборы президента 2025 год второй тур явка результаты бадра гунба
ЦИК Абхазии: явка на выборах президента достигла 60%
18:59 01.03.2025 (обновлено: 19:11 01.03.2025)
Всего проголосовали почти 90 тыс. человек
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. По данным ЦИК Абхазии, к 18:00 в республике проголосовало 60% избирателей, это почти 90 000 человек.
Данные по явке по районам:
Ткуарчалский — 56%; Галский — 59%.
В Москве проголосовали 2400 человек, в Черкесске — 1812.
Необходимый порог явки в 25% для признания выборов во втором туре состоявшимися был преодолен
к 15:00 - активность избирателей составляла 43%. Мониторинг выборов осуществляют около 120 международных наблюдателей из 35 стран.
На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех".