https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/nablyudateli-vybory-abkhaziya-1053992175.html

Наблюдатели из России оценили организацию выборов в Абхазии

Наблюдатели из России оценили организацию выборов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Президентские выборы в Абхазии прошли без нарушений, заявил наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.По его словам, наблюдатели посетили 35 участков, на которых выборы проходили на высоком организационном уровне, и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было.

2025-03-02T13:27+0300

2025-03-02T13:27+0300

2025-03-02T13:34+0300

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абхазия

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Президентские выборы в Абхазии прошли без нарушений, заявил наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.По его словам, наблюдатели посетили 35 участков, на которых выборы проходили на высоком организационном уровне, и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было.Асафов подчеркнул, что избиратели активно голосовали на больших и маленьких участках, несмотря на непростые погодные условия, готовность комиссий была высокой, а у избирателей была возможность отдать свой голос.По его словам, процент явки свидетельствует о высокой вовлеченности граждан в общественно-политическую жизнь."Мы видели очереди из граждан, которые пришли голосовать. Обстановка говорила что граждане намерены дать свой голос", — подчеркнул он.По его словам, отношение со стороны членов избирательных комиссий было очень доброжелательным.Явка во втором туре составила 70%. По предварительным итогам, победителем стал Бадра Гунба, получивший 54,73% голосов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-abkhazii-1053991769.html

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