https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/nablyudateli-vybory-abkhaziya-1053992175.html
Наблюдатели из России оценили организацию выборов в Абхазии
Наблюдатели из России оценили организацию выборов в Абхазии
Sputnik Абхазия
Президентские выборы в Абхазии прошли без нарушений, заявил наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.По его словам, наблюдатели посетили 35 участков, на которых выборы проходили на высоком организационном уровне, и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было.
2025-03-02T13:27+0300
2025-03-02T13:27+0300
2025-03-02T13:34+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Президентские выборы в Абхазии прошли без нарушений, заявил наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.По его словам, наблюдатели посетили 35 участков, на которых выборы проходили на высоком организационном уровне, и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было.Асафов подчеркнул, что избиратели активно голосовали на больших и маленьких участках, несмотря на непростые погодные условия, готовность комиссий была высокой, а у избирателей была возможность отдать свой голос.По его словам, процент явки свидетельствует о высокой вовлеченности граждан в общественно-политическую жизнь."Мы видели очереди из граждан, которые пришли голосовать. Обстановка говорила что граждане намерены дать свой голос", — подчеркнул он.По его словам, отношение со стороны членов избирательных комиссий было очень доброжелательным.Явка во втором туре составила 70%. По предварительным итогам, победителем стал Бадра Гунба, получивший 54,73% голосов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-abkhazii-1053991769.html
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выборы президента абхазия 2025 результаты
выборы президента абхазия 2025 результаты
Наблюдатели из России оценили организацию выборов в Абхазии
13:27 02.03.2025 (обновлено: 13:34 02.03.2025)
Наблюдатели посетили 35 участков. Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Президентские выборы в Абхазии прошли без нарушений, заявил наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.
По его словам, наблюдатели посетили 35 участков, на которых выборы проходили на высоком организационном уровне, и нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было.
Асафов подчеркнул, что избиратели активно голосовали на больших и маленьких участках, несмотря на непростые погодные условия, готовность комиссий была высокой, а у избирателей была возможность отдать свой голос.
"Нужно подчеркнуть, что выборы запомнятся нам тотальным наблюдением и контролем, а также возможностями, которые были для этого созданы. На каждом участке были местные и международные наблюдатели", — подчеркнул наблюдатель от Общественной палаты РФ Алексей Песков.
По его словам, процент явки свидетельствует о высокой вовлеченности граждан в общественно-политическую жизнь.
"Мы видели очереди из граждан, которые пришли голосовать. Обстановка говорила что граждане намерены дать свой голос", — подчеркнул он.
"Очень открытая процедура подсчета голосов, которая не оставляет шанса двояким интерпретациям", — подчеркнул наблюдатель от Общественной палаты России Станислав Корякин.
По его словам, отношение со стороны членов избирательных комиссий было очень доброжелательным.
Явка во втором туре составила 70%. По предварительным итогам, победителем стал
Бадра Гунба, получивший 54,73% голосов.