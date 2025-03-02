https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-abkhazii-1053991769.html

ЦИК Абхазии: нарушений, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано

ЦИК Абхазии: нарушений, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано

Sputnik Абхазия

В Абхазии в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T12:52+0300

2025-03-02T12:52+0300

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в абхазии

цик абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Те нарушения, которые были выявлены во втором туре выборов президента Абхазии, не могут повлиять на итоги выборов. Разрыв между кандидатами слишком большой. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан на брифинге.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73% и избран президентом Абхазии. Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.В 14 округе в Цандрыпше была попытка сорвать выборы. Угрожая насилием, группа вооруженных лиц в масках повредила избирательную урну и скрылась с места преступления. РИА Новости источник в МВД республики сообщил, что нападение стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-badra-gunba-1053991570.html

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цик абхазии, выборы президента абхазии - 2025, абхазия