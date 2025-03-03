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Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии до инаугурации
Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии до инаугурации
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Вице-президент Бадра Гунба стал исполнять обязанности главы государства после отставки Аслана Бжания по итогам ноябрьских протестов. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба вышел из отпуска, который был связан с проведением предвыборной кампании, и с 3 марта приступил к исполнению обязанностей главы республики до церемонии инаугурации.10 января и.о. президента Абхазии Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты республики. Тогда исполнять обязанности стал и.о. премьер-министра Валерий Бганба.Инаугурация избранного президента Абхазии состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования.
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Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии до инаугурации
15:01 03.03.2025 (обновлено: 15:23 03.03.2025)
Вице-президент Бадра Гунба стал исполнять обязанности главы государства после отставки Аслана Бжания по итогам ноябрьских протестов.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба вышел из отпуска, который был связан с проведением предвыборной кампании, и с 3 марта приступил к исполнению обязанностей главы республики до церемонии инаугурации.
"В рамках предвыборной кампании я озвучивал, что в соответствии с Конституцией я ушел в отпуск в период проведения предвыборной кампании. Сегодня этот отпуск закончился, я вышел на работу, исполнять обязанности президента страны до инаугурации", — заявил Бадра Гунба на пресс-конференции.
10 января и.о. президента Абхазии Бадра Гунба ушел
в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты республики. Тогда исполнять обязанности стал и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
Инаугурация избранного президента Абхазии состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования.