https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/gunba-1054014747.html

Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии до инаугурации

Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии до инаугурации

Sputnik Абхазия

Вице-президент Бадра Гунба стал исполнять обязанности главы государства после отставки Аслана Бжания по итогам ноябрьских протестов. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба вышел из отпуска, который был связан с проведением предвыборной кампании, и с 3 марта приступил к исполнению обязанностей главы республики до церемонии инаугурации.10 января и.о. президента Абхазии Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты республики. Тогда исполнять обязанности стал и.о. премьер-министра Валерий Бганба.Инаугурация избранного президента Абхазии состоится через 30 дней со дня оглашения окончательных итогов голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054006540.html

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