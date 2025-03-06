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Более четырех тысяч детей осмотрели российские врачи с начала диспансеризации
Более четырех тысяч детей осмотрели российские врачи с начала диспансеризации
Sputnik Абхазия
Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля, планируется, что до конца учебного года врачи осмотрят 25 тысяч детей. 06.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-06T19:50+0300
2025-03-06T19:50+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Российские врачи с начала диспансеризации осмотрели 4163 детей, сообщили в пресс-службе Кабмина Абхазии. И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба сообщил и.о. премьер-министра Владимиру Делба, что четыре бригады работают в Сухуме, Гудауте, Сухумском и Очамчырском районах. Всего до конца мая планируется осмотреть около 25 тысяч детей. Масштабная диспансеризация в Абхазии стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/takie-obstoyatelstva-romanova-i-bespalyuk-o-dispanserizatsii-abkhazskikh-detey--1054047493.html
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новости, здравоохранение, абхазия
Более четырех тысяч детей осмотрели российские врачи с начала диспансеризации
19:50 06.03.2025 (обновлено: 21:50 06.03.2025)
Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля, планируется, что до конца учебного года врачи осмотрят 25 тысяч детей.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Российские врачи с начала диспансеризации осмотрели 4163 детей, сообщили в пресс-службе Кабмина Абхазии.
И.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба сообщил и.о. премьер-министра Владимиру Делба, что четыре бригады работают в Сухуме, Гудауте, Сухумском и Очамчырском районах.
"Часть детей, нуждающихся в лечении, направлены авиатранспортом в медучреждения. Нуждающиеся в дополнительном обследовании дети будут направляться в федеральные медицинские центры", — добавил он.
Всего до конца мая планируется осмотреть около 25 тысяч детей.
Масштабная диспансеризация в Абхазии стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.