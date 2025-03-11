https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/koalitsiya-upravlentsev-v-sputnik-proshlo-zasedanie-nablyudatel-soveta-komandy-abkhazii-1054089929.html

Коалиция управленцев: в Sputnik прошло заседание наблюдательного совета "Команды Абхазии"

Коалиция управленцев: в Sputnik прошло заседание наблюдательного совета "Команды Абхазии"

Sputnik Абхазия

Заседание наблюдательного совета конкурса "Команда Абхазии" с участием и.о. президента страны Бадры Гунба прошло в медиацентре Sputnik. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T16:08+0300

2025-03-11T16:08+0300

2025-03-11T16:43+0300

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О том, как проходит конкурс управленцев и что получат участники "Команды Абхазии", читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВсего несколько недель назад стартовал конкурс управленцев "Команда Абхазии". На сегодняшний день граждане республики подали более 2800 заявок на участие. Более половины из них — молодые люди в возрасте 18-25 лет.По словам и.о. президента Бадры Гунба, это показатель того, что выбранное направление было правильным."Это направление, которое позволит нам найти людей, кто сможет реализовывать свои профессиональные возможности в рамках нашего государства. "Команда Абхазии" должна стать платформой для создания государственного кадрового резерва. Наша главная цель – найти талантливых, инициативных и преданных делу людей. С этим мы справимся и создадим коалицию людей, которые призваны решать основные задачи, стоящие перед государством", – заявил Гунба.Замгендиректора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля подчеркнул, что активность жителей Абхазии в конкурсе превышает все ожидания.По его словам, для участников открываются новые возможности – все, кто пройдет первый этап, получат доступ к целому набору бесплатных образовательных курсов.Гужеля отметил, что на втором этапе будет проверяться управленческий потенциал участников, после будут отобраны 100 финалистов. Для них будет организована специальная программа переподготовки.На заседании наблюдательного совета и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба выдвинул предложение продлить прием заявок на участие в конкурсе до 21 марта. Он уточнил, что в комитет поступает большое количество просьб о продлении. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поддержал эту идею.Подспорье для ученыхРектор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия подчеркнул важность трудоустройства выпускников вуза. По его словам, в послевоенное время существовала необходимость в психологах, и АГУ совместно с Московским социально-гуманитарным институтом подготовил 80 психологов и 40 логопедов. Но почти никто не работает по специальности."С Уральским техническим университетом мы подготовили 110 инженеров-строителей, и все работают в частных компаниях", – пояснил он.При этом, по его словам, госслужащие должны постоянно повышать свою квалификацию. И Абхазский госуниверситет может предоставить им такую возможность.Гварамия отметил важность того, чтобы на госслужбу попадали благодаря профессионализму, а не из-за знакомств и родственных связей.И.о президента Абхазии Бадра Гунба высоко оценил потенциал АГУ для подготовки управленческих кадров.По его словам, образование по многим специальностям, которые выбирают абхазские абитуриенты в российских вузах, можно получить и внутри страны.Бадра Гунба также поделился семейным секретом – в следующем году его сын будет поступать в АГУ.Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа назвал конкурс "Команда Абхазии" хорошим подспорьем для ученых, который позволит развить управленческие качества и стать эффективным лидером.По его мнению, он позволит научным работникам развивать управленческие качества и становиться эффективными лидерами."Стартующий конкурс — инструмент развития компетенции. У ученых и управленцев разные роли, но общая цель. Они гармонично взаимодополняют друг друга. Если ученый сосредоточен на исследовании, на поиске и создании новых знаний, то управленец отвечает за эффективное использование ресурсов, координацию процессов и достижение стратегических целей", — отметил он.На заседании наблюдательного совета Бадра Гунба также заявил, что будет создана программа президентских грантов.Он отметил необходимость акцентировать внимание не только на победителях конкурса, но и на всех активных участниках."Мы должны держать этих людей близко к себе. Они должны чувствовать нашу поддержку", – добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/priem-zayavok-v-komandu-abkhazii-prodlili-do-21-marta-1054089715.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/kirienko-konkurs-komanda-abkhazii-okazalsya-vostrebovannym-u-zhiteley-respubliki-1053932968.html

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