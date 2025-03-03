https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/vybory-prezidenta-abkhaziya--2025-1054016451.html
Итоги выборов президента Республики Абхазия – 2025
Итоги выборов президента Республики Абхазия – 2025
Sputnik Абхазия
Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии. 03.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-03T17:15+0300
2025-03-03T17:15+0300
2025-03-03T17:48+0300
в абхазии
справка
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
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В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов.За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.Общее число избирателей, внесенных в списки, – 143651. 100413 человека получили бюллетени для голосования, явка составила 70%.Бадра Гунба набрал 54 954 голоса, а его оппонент Адгур Ардзинба – 41 708 голосов.Против всех проголосовали 2065 человек. 1687 бюллетеней были признаны недействительными.По результатам повторного голосования по выборам президента Абхазии Бадра Гунба признан избранным президентом, а Беслан Бигвава – избранным вице-президентом республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-abkhazii-1053835162.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/marshan-vybory-prezidenta-abkhaziya-1053993277.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054006540.html
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справка, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
справка, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Итоги выборов президента Республики Абхазия – 2025
17:15 03.03.2025 (обновлено: 17:48 03.03.2025)
Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии.
В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся
второй тур президентских выборов.
За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
Общее число избирателей, внесенных в списки, – 143651. 100413 человека получили бюллетени для голосования, явка составила 70%.
Бадра Гунба набрал 54 954 голоса, а его оппонент Адгур Ардзинба – 41 708 голосов.
Против всех проголосовали 2065 человек. 1687 бюллетеней были признаны недействительными.
По результатам повторного голосования по выборам президента Абхазии Бадра Гунба признан избранным президентом, а Беслан Бигвава – избранным вице-президентом республики.