https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/sputnik-nedeli-komanda-abkhazii-utverzhdenie-byudzheta-i-martovskoe-nastuplenie-1054132251.html

Sputnik недели: "Команда Абхазии", утверждение бюджета и Мартовское наступление

Sputnik недели: "Команда Абхазии", утверждение бюджета и Мартовское наступление

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых для страны событий, которые произошли с 10 по 16 марта. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-16T20:13+0300

2025-03-16T20:13+0300

2025-03-16T20:13+0300

абхазия

в абхазии

политика

экономика

парламент абхазии

кабинет министров абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0b/1054084735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5146c5c0af6f84a44a17a3a54e7bf8f6.jpg

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых для страны событий, которые произошли с 10 по 16 марта.О том, как идет прием заявок на конкурс “Команда Абхазии”, почему в республике начались пожары, как прошло заседание сессии Парламента и заседание Кабмина. SputnikПамять о Мартовском наступленииВ Абхазии почтили память погибших в Мартовском наступлении 1993 года. 14 марта на Гумисте открыли мемориальные доски погибшим в Мартовском наступлении Эдуарду Касландзиа, Руслану Лагулаа и Борису Инапшба.15 и 16 марта в республике прошли памятные мероприятия. В Сухуме и Гудауте возложили цветы у мемориалов погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также прошли выставки, посвященные неудачному наступлению.В ночь с 15 на 16 марта 1993 года ВС Абхазии начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума.Они форсировали Гумисту и овладели важными высотами рядом со столицей. Сначала наступление развивалось успешно, но грузинские войска стали подтягивать резервы.Попав в окружение и не получив подкрепления вовремя, абхазские бойцы без еды и воды, под шквальным огнем противника три дня пытались отойти назад.Прорвать окружение удалось лишь 18 марта. В мартовском наступлении погибли 222 человека, 23 пропали без вести.Промежуточные итоги “Команды Абхазии”11 марта в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялось заседание наблюдательного совета конкурса лидеров “Команда Абхазии”. В нем принял участие избранный президент Бадра Гунба.Члены наблюдательного совета отметили, что за несколько недель приема заявок граждане республики подали более 2800 заявок на участие. Более половины из них — молодые люди в возрасте 18-25 лет. Замгендиректора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля подчеркнул, что активность жителей Абхазии в конкурсе превышает все ожидания. Поэтому было принято решение продлить прием заявок до 21 марта.На заседании наблюдательного совета конкурса "Команда Абхазии" и.о. президента Бадра Гунба заявил, что будет создана программа президентских грантов для поддержки активных представителей молодежи.Бюджет и отчет омбудсмена13 марта в Сухуме прошло очередное заседание сессии Парламента Абхазии.Народные избранники приняли отчет Уполномоченного по правам человека Анас Кишмария по деятельности Аппарата за 2024 года.Согласно документу в Аппарат Уполномоченного по правам человека Абхазии в 2024 году поступило 103 письменных и устных обращения, что на 39 обращений больше, чем в 2023 году.Омбудсмен провела мониторинг состояния мест содержания задержанных и осужденных. По заключению омбудсмена они по своей планировке не соответствуют нормам. Также в них, за исключением ИВС и СИЗО МВД, нет медработника.Аппарат уполномоченного рекомендовал усилить меры по предотвращению применения насилия и пыток сотрудниками правоохранительных органов.В 2024 году продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием сроков выдачи ВНЖ.Омбудсмен призвала МИД, Минюст, Генпрокуратуру и избранного президента Абхазии проинформировать общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями, принятыми госорганами России в отношении граждан республики. Речь о лишении гражданства РФ Левана Микаа и Кана Кварчия, запрете на въезд в Россию гражданину Абхазии Барасу Куджба, возбуждении уголовного дела Следкомом РФ в отношении граждан Абхазии и признании иноагентом журналиста Инала Хашиг.В декабре 2024 года умер пациент Республиканской детской больницы. Прокуратура проводит процессуальную проверку в отношении лечащего врача и заведующей отделения. Омбудсмен призвала общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов проверки.Другим вопросом повестки заседания Парламента стал проект бюджета Абхазии за 2025 год. Депутаты во втором и окончательном чтении приняли документ.Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит 17,8 миллиарда рублей. Объем расходов определен в размере 18,7 миллиарда рублей.При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда рублей.Объем доходов республиканского бюджета определен в размере 13,5 млрд.руб. Расходы составят 14,5 млрд.руб. Дефицит - 994,5 млн.руб.Лесные пожарыНа уходящей неделе в Абхазии было зафиксировано множество очагов лесных пожаров. В Гагрском, Сухумском и Очамчырском районах горел подлесок и сухостой. К 16 марта ситуация ухудшилась.Очаги возгорания были зафиксированы практически во всех районах республики. Основная причина - человеческий фактор. Местные жители при расчистке участков поджигают сухостой и не контролируют огонь.Угрозы домовладениям пока нет. Сотрудники МЧС несут службу в усиленном режиме.Ангиограф для АбхазииВ Сухуме началось строительство помещения для установки ангиографа. Новое помещение будет соединено с основным корпусом Республиканской больницы. Работы планируют завершить к 1 июля.Оборудование поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.Программы поддержки и развитияНа заседании Кабмина 14 марта Правительство Абхазии утвердило целевые программы.На поддержку малого и среднего бизнеса в стране предусмотрено 200 миллионов рублей. Поддержку получат предприятия, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей.На развитие сельского хозяйства - 15 миллионов рублей.На медицинскую реабилитацию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов финансирование составит 6 миллионов рублейНа программу обеспечения лекарствами и медизделиями беременных, рожениц и родильниц в стационарах государственных медучреждений в 2025 году выделят 11,5 миллиона рублей.На оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями предусмотрено 74,5 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/koalitsiya-upravlentsev-v-sputnik-proshlo-zasedanie-nablyudatel-soveta-komandy-abkhazii-1054089929.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/parlament-abkhazii-edinoglasno-prinyal-otchet-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-abkhazii-1054107153.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, экономика, парламент абхазии, кабинет министров абхазии