https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/neutikhayuschaya-martovskaya-bol-1054172766.html

Неутихающая мартовская боль

Неутихающая мартовская боль

Sputnik Абхазия

Мартовское наступление — одна из самых тяжелых и трагичных военных операций в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T19:08+0300

2025-03-19T19:08+0300

2025-03-19T19:08+0300

абхазия

мнение

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

авторы

колумнисты

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Алексей Ломия, SputnikАрхивные кадры, как машина времени, могут переносить тебя сквозь годы. И все события, которые хотелось бы забыть, всплывают столь явственно, что опять хочется плакать.Совсем недавно вся мужская половина планеты погрузилась в праздничную суету, в поиски цветов и подарков для самых прекрасных представительниц планеты Земля, для наших женщин. Ленты соцсетей пестрели поздравлениями, фотографиями любимых, матерей, сестер и красивых букетов. И в этой волне позитива вдруг всплыл ролик времен Отечественной войны народа Абхазии. Даже в то непростое время руководители сражающейся республики нашли возможность уделить внимание женщинам. Были скромные букетики, памятные подарочки и поздравительные адреса от Верховного Совета Абхазии. Оператор фиксировал лица женщин, и особой радости в их глазах не было. Ведь в массе своей это были матери погибших, вдовы и сестры павших героев. Сколько скорби в их глазах, сколько вселенского горя. Но чего точно не было, так это отчаяния. Несколько раз я пересмотрел ролик, чтобы убедиться в этом. Откуда в них столько сил, столько терпения?! Ведь они пережили утрату самых близких людей – своих детей, павших в боях, сгоревших в ткуарчалском вертолете... Казалось бы, что-то хуже, чем эти испытания судьба нашим женщинам не преподнесет, чаша горечи и утраты испита до дна. Но, увы...Человечности вопрекиСразу за теми событиями выпало еще одно суровое испытание для всего народа Абхазии. Холодным мартовским утром наши бойцы предприняли очередной штурм вражеских позиций за Гумистой с целью освобождения столицы. Сейчас сложно рассуждать о том, что тогда произошло, но эта отчаянная попытка "в лоб" взять город Сухум обернулась неудачей. Нашим бойцам пришлось отступить на исходные позиции. Да, они нанесли противнику невосполнимый урон, посеяли в его рядах страх и панику, но вынуждены были отойти. На поле битвы остались тела наших героев. Более сотни тел.Когда армейская канонада стихла, наступило временное затишье. Руководство нашей страны начало переговоры с противником о том, чтобы забрать тела бойцов, чтобы у родных и близких была возможность оплакать их, похоронить с почестями. И вот тогда главари оккупантов показали свое истинное лицо, предстали во всем своем зверском обличии. Длительные переговоры зашли в тупик, и останки абхазской стороне не выдали. Расчет был цинично прост. Они хорошо знали наши обычаи, наш менталитет, то, что у нас считается позором не оплакать родного и близкого человека и не предать его земле, соблюдая все традиции. И это, по мнению грузинских фашистов, должно было вызвать волнения в народе, страшное недовольство, неконтролируемые процессы. Посеять смуту и панику, подорвать боеспособность армии. И как итог – сломить волю к сопротивлению.Момент истиныИ нечто подобное стало происходить. Мы явно не были готовы к таким масштабам потерь. Почти 250 погибших и пропавших без вести в течение двух-трех дней. Для нашего немногочисленного народа это была страшная утрата. Горе постучалось практически в каждую семью.И вот тогда наш Верховный Совет и его председатель Владислав Ардзинба приняли единственно правильное решение – обратились к народу. Сегодня есть архивные кадры той встречи, но они не передают и десятой части того напряжения, которое висело в зале. Уверен, что мнения были разные, ведь горечь утрат легко может лишить рассудка. Поэтому честно и лаконично о ситуации рассказали так, как есть: наступление было неудачным, жертв очень много, тела павших бойцов нам не выдадут. На той волнительной встрече в Гудауте была моя мать. И я от нее знал все подробности. Со слезами на глазах она рассказывала о том, как это было сложно, ведь почти все сидящие в зале потеряли родных и близких, и эта суровая правда обрушилась на них всей отчаянной несправедливостью. Выйти к трибуне предлагали всем желающим. И вот тут настал момент истины. Кто будет первым? В какое русло уйдет? Слово взяла мать погибшего. Она, еле сдерживая нахлынувшее горе, решительно заявила, что ее сын погиб за Родину и что, пусть враги не дали его похоронить, но они сделали это на нашей абхазской земле. И теперь дело чести каждого из нас - выбить оккупантов из нашей столицы, чтобы иметь возможность поклониться могилам павших героев, воздать им соответствующие почести. И все. Дальше все ораторы были едины во мнении, что нас не сломить. Мы или погибнем, или победим – третьего не дано.Больше чем уверен, что нечеловеческое отношение грузинских властей только укрепило надежду нашего народа на Победу, сплотило нас. Этот был страшный просчет, и расплата последовала неминуемо. Хоть и ценой жизни многих бойцов, итог был таким, каким должен был быть. Победа была за нами!

https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/zhenskiy-vopros-v-abkhazii-prosto-uvazheniya-i-pochitaniya-malo-1054057642.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/memorialnye-doski-trem-pogibshim-v-martovskom-nastuplenii-otkryli-na-gumistinskom-mostu-1054120165.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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абхазия, мнение, отечественная война народа абхазии (1992-1993), авторы, колумнисты