https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/programmu-rossiyskoy-pomoschi-biznesu-v-abkhazii-predstavyat-v-blizhayshee-vremya-1054175157.html

Программу российской помощи бизнесу в Абхазии представят в ближайшее время

Программу российской помощи бизнесу в Абхазии представят в ближайшее время

Sputnik Абхазия

Ранее сообщалось, что создание спецфонда поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на встрече в Москве обсудили Бадра Гунба и российский вице-премьер... 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T20:31+0300

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Программу российской помощи среднему и малому бизнесу в Абхазии представят в течение месяца, рассказала в интервью радио Sputnik и.о. главы Министерства экономики республики Кристина Озган.Сейчас готовятся нормативно-правовые документы, предварительно, финансирование составит 100 миллионов рублей.Еще одна программа, финансируемая из республиканского бюджета, уже принята Кабмином. На нее выделено 200 миллионов рублей.Программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется в Абхазии с 2022 года, помощь по ней получили 160 предпринимателей.Господдержку могут получить юрлица и индивидуальные предприниматели, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей. У них не должно быть задолженности перед бюджетом, банками или за коммунальные услуги.Основной акцент по программе делается на ремесленничество и народные промыслы, промышленность, общественное питание и туризм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/utverzhdena-programma-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-na-2025-god-1054117013.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html

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