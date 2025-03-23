https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/studenty-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-forume-laboratoriya-kino-v-podmoskove-1054208216.html
Студенты из Абхазии приняли участие в форуме "Лаборатория кино" в Подмосковье
Студенты из Абхазии приняли участие в форуме "Лаборатория кино" в Подмосковье
Sputnik Абхазия
Участие представителей Абхазии в мероприятии стало возможным после встречи, которую организовала Молодежная ассоциация кинематографистов Евразии (МАКЕ) в... 23.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-23T13:00+0300
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Студенты из Абхазии приняли участие в первом этапе образовательного патриотического форума "Лаборатория Кино" в Подмосковье, рассказала Sputnik одна из участниц проекта Дана Сабанова.По словам Сабановой, молодым людям из стран СНГ удалось пообщаться с профессионалами в области кинематографа, задать им вопросы о проведении съемок, написании сценариев, работе с монтажом, актерском мастерстве. Каждый участник был задействован в тех мастер-классах, которые его интересовали. Сабановой даже посчастливилось сыграть в короткометражном кино роль жены офицера, которая ждет супруга с полей Великой Отечественной войны. "Сценарий был основан на настоящем письме, который сохранился после войны. Мы постарались через кино оживить те события. Я действительно вжилась в эту роль и постаралась прочувствовать то, что испытывала моя героиня. Было тяжело. Мы вставали в 6:00 и ложились спать только к ночи. Но оно того стоило", - поделилась Сабанова. Она также добавила, что при поддержке МАКЕ начинающие кинематографисты республики планируют подготовить документальный фильм к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне. Дане Сабановой 19 лет. Она - студентка факультета географии и туризма Абхазского Госуниверситета, но ее также привлекает кино. После окончания учебы она планирует поступить на факультет актерского мастерства в АГУ и связать свою жизнь с этой специальностью. Форум "Лаборатория Кино" проходил с 14 по 20 марта, он объединил больше 150 кинематографистов из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/molodye-lyudi-iz-abkhazii-v-evraziyskoy-kinolaboratorii-1053944723.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250107/rost-populyarnosti-lazeyki-v-zakone-i-interesnye-proekty-logua-o-semkakh-kino-v-abkhazii-1053369407.html
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Студенты из Абхазии приняли участие в форуме "Лаборатория кино" в Подмосковье
Участие представителей Абхазии в мероприятии стало возможным после встречи, которую организовала Молодежная ассоциация кинематографистов Евразии (МАКЕ) в Сухуме.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Студенты из Абхазии приняли участие в первом этапе образовательного патриотического форума "Лаборатория Кино" в Подмосковье, рассказала Sputnik одна из участниц проекта Дана Сабанова.
"Всего на форум поехало 11 человек, он проходил в рамках международного движения "Победа 9/45". Участие в нем стало возможно после встречи молодежи республики в Сухуме со специалистами МАКЕ", - объяснила она.
По словам Сабановой, молодым людям из стран СНГ удалось пообщаться с профессионалами в области кинематографа, задать им вопросы о проведении съемок, написании сценариев, работе с монтажом, актерском мастерстве.
Каждый участник был задействован в тех мастер-классах, которые его интересовали. Сабановой даже посчастливилось сыграть в короткометражном кино роль жены офицера, которая ждет супруга с полей Великой Отечественной войны.
"Сценарий был основан на настоящем письме, который сохранился после войны. Мы постарались через кино оживить те события. Я действительно вжилась в эту роль и постаралась прочувствовать то, что испытывала моя героиня. Было тяжело. Мы вставали в 6:00 и ложились спать только к ночи. Но оно того стоило", - поделилась Сабанова.
Она также добавила, что при поддержке МАКЕ начинающие кинематографисты республики планируют подготовить документальный фильм к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Дане Сабановой 19 лет. Она - студентка факультета географии и туризма Абхазского Госуниверситета, но ее также привлекает кино. После окончания учебы она планирует поступить на факультет актерского мастерства в АГУ и связать свою жизнь с этой специальностью.
Форум "Лаборатория Кино" проходил с 14 по 20 марта, он объединил больше 150 кинематографистов из Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.