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Абхазия присоединится к "Движению первых"
Абхазия присоединится к "Движению первых"
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В "Движении первых" участвуют более 11 миллионов человек в возрасте от 6 до 18 лет, ячейки организации есть в каждом субъекте РФ. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T18:49+0300
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2025-03-26T18:49+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Абхазия присоединится к "Движению первых", сообщили в Министерстве просвещения республики."Движение первых" — крупнейшее детско-молодежное объединение России. Наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин, главной задачей объединения он назвал создание равной, доступной и интересной среды для развития и самореализации по разным направлениям: дипломатии, науки, культуры, спорта. В "Движении первых" участвуют более 11 миллионов человек в возрасте от 6 до 18 лет, ячейки организации есть в каждом субъекте РФ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-obsudili-gabliya-i-kravtsov-1054232526.html
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абхазия, новости
Абхазия присоединится к "Движению первых"
В "Движении первых" участвуют более 11 миллионов человек в возрасте от 6 до 18 лет, ячейки организации есть в каждом субъекте РФ.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Абхазия присоединится к "Движению первых", сообщили в Министерстве просвещения республики.
На встрече в Москве перспективы сотрудничества обсудили и.о. главы Минпроса Инал Габлия и зампред объединения Марат Закиров.
"Движение первых" — крупнейшее детско-молодежное объединение России. Наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин, главной задачей объединения он назвал создание равной, доступной и интересной среды для развития и самореализации по разным направлениям: дипломатии, науки, культуры, спорта.
В "Движении первых" участвуют более 11 миллионов человек в возрасте от 6 до 18 лет, ячейки организации есть в каждом субъекте РФ.