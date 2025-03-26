https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/abkhaziya-prisoedinitsya-k-dvizheniyu-pervykh-1054247156.html

Абхазия присоединится к "Движению первых"

Абхазия присоединится к "Движению первых"

Sputnik Абхазия

В "Движении первых" участвуют более 11 миллионов человек в возрасте от 6 до 18 лет, ячейки организации есть в каждом субъекте РФ. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-26T18:49+0300

2025-03-26T18:49+0300

2025-03-26T18:49+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Абхазия присоединится к "Движению первых", сообщили в Министерстве просвещения республики."Движение первых" — крупнейшее детско-молодежное объединение России. Наблюдательный совет возглавляет Владимир Путин, главной задачей объединения он назвал создание равной, доступной и интересной среды для развития и самореализации по разным направлениям: дипломатии, науки, культуры, спорта. В "Движении первых" участвуют более 11 миллионов человек в возрасте от 6 до 18 лет, ячейки организации есть в каждом субъекте РФ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-obsudili-gabliya-i-kravtsov-1054232526.html

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