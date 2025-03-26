https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-obsudili-gabliya-i-kravtsov-1054232526.html

Сотрудничество в сфере образования обсудили Габлия и Кравцов

Сотрудничество в сфере образования обсудили Габлия и Кравцов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия встретился в Москве с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщили в... 26.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-26T09:00+0300

2025-03-26T09:00+0300

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия встретился в Москве с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.Они обсудили реализацию меморандума о долгосрочном сотрудничестве между ведомствами и дорожную карту совместного плана мероприятий на 2025 год. В том числе стороны затронули вопросы поддержки учителей, организации детского отдыха, грядущей приемной кампании, обеспечения школьников учебниками, постройки в Абхазии детского лагеря и кванториума, проведения летней образовательной школы для студентов и педагогов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/minpros-abkhazii-i-rossiyskiy-fond-prezidentskikh-grantov-zapustyat-grantovyy-konkurs-1054032567.html

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