Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-obsudili-gabliya-i-kravtsov-1054232526.html
Сотрудничество в сфере образования обсудили Габлия и Кравцов
Сотрудничество в сфере образования обсудили Габлия и Кравцов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия встретился в Москве с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщили в... 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T09:00+0300
2025-03-26T11:16+0300
новости
россия
абхазия
образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054232803_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d93b8014fb086971c5e44ac2c2482de7.jpg
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия встретился в Москве с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.Они обсудили реализацию меморандума о долгосрочном сотрудничестве между ведомствами и дорожную карту совместного плана мероприятий на 2025 год. В том числе стороны затронули вопросы поддержки учителей, организации детского отдыха, грядущей приемной кампании, обеспечения школьников учебниками, постройки в Абхазии детского лагеря и кванториума, проведения летней образовательной школы для студентов и педагогов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/minpros-abkhazii-i-rossiyskiy-fond-prezidentskikh-grantov-zapustyat-grantovyy-konkurs-1054032567.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054232803_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_aceffb84ee8380f7deddd960c883da33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, россия, абхазия, образование
новости, россия, абхазия, образование

Сотрудничество в сфере образования обсудили Габлия и Кравцов

09:00 26.03.2025 (обновлено: 11:16 26.03.2025)
© Foto / Минпросвещения РоссииСотрудничество в сфере образования обсудили в Москве
Сотрудничество в сфере образования обсудили в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2025
© Foto / Минпросвещения России
Подписаться
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Министр просвещения Абхазии Инал Габлия встретился в Москве с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.
Они обсудили реализацию меморандума о долгосрочном сотрудничестве между ведомствами и дорожную карту совместного плана мероприятий на 2025 год.
Компьютерный класс открыли в сухумском лицей-интернат - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2025
В Абхазии
Минпрос Абхазии и российский Фонд президентских грантов запустят грантовый конкурс
5 марта, 12:00
В том числе стороны затронули вопросы поддержки учителей, организации детского отдыха, грядущей приемной кампании, обеспечения школьников учебниками, постройки в Абхазии детского лагеря и кванториума, проведения летней образовательной школы для студентов и педагогов.

"Уверен, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему развитию образовательных систем обеих стран", – подчеркнул Кравцов.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0