https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/dva-konfiskovannykh-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-minivena-peredali-v-zonu-svo-1054233643.html

Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО

Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО

Sputnik Абхазия

Всего с начала СВО сочинские таможенники передали на нужды военных 31 конфискованный автомобиль. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Два минивэна, конфискованных на абхазо-российской границе, передали в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.Всего с начала спецоперации сочинские таможенники передали военным 31 конфискованный автомобиль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/avtomobili-nezakonno-vvezennye-iz-abkhazii-v-rossiyu-peredany-na-nuzhdy-svo----1053233153.html

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