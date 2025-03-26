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https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/dva-konfiskovannykh-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-minivena-peredali-v-zonu-svo-1054233643.html
Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО
Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО
Sputnik Абхазия
Всего с начала СВО сочинские таможенники передали на нужды военных 31 конфискованный автомобиль. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Два минивэна, конфискованных на абхазо-российской границе, передали в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.Всего с начала спецоперации сочинские таможенники передали военным 31 конфискованный автомобиль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/avtomobili-nezakonno-vvezennye-iz-abkhazii-v-rossiyu-peredany-na-nuzhdy-svo----1053233153.html
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Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО

11:25 26.03.2025 (обновлено: 11:40 26.03.2025)
© Foto / Южное таможенное управлениеДва конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО
Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2025
© Foto / Южное таможенное управление
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Всего с начала СВО сочинские таможенники передали на нужды военных 31 конфискованный автомобиль.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Два минивэна, конфискованных на абхазо-российской границе, передали в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.
Машины марки Toyota Alphard изъяли у владельцев из-за нарушений таможенного законодательства и обратили в собственность государства по решению суда, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Всего с начала спецоперации сочинские таможенники передали военным 31 конфискованный автомобиль.
Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2024
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Автомобили, незаконно ввезенные из Абхазии в Россию, переданы на нужды СВО
23 декабря 2024, 17:26
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