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Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО
Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО
Sputnik Абхазия
Всего с начала СВО сочинские таможенники передали на нужды военных 31 конфискованный автомобиль. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Два минивэна, конфискованных на абхазо-российской границе, передали в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.Всего с начала спецоперации сочинские таможенники передали военным 31 конфискованный автомобиль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/avtomobili-nezakonno-vvezennye-iz-abkhazii-v-rossiyu-peredany-na-nuzhdy-svo----1053233153.html
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Два конфискованных на абхазо-российской границе минивэна передали в зону СВО
11:25 26.03.2025 (обновлено: 11:40 26.03.2025)
Всего с начала СВО сочинские таможенники передали на нужды военных 31 конфискованный автомобиль.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Два минивэна, конфискованных на абхазо-российской границе, передали в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.
Машины марки Toyota Alphard изъяли у владельцев из-за нарушений таможенного законодательства и обратили в собственность государства по решению суда, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Всего с начала спецоперации сочинские таможенники передали военным 31 конфискованный автомобиль.