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"Эстафета Победы" пройдет в Абхазии
"Эстафета Победы" пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
Акция проходит вдоль внешних границ государств СНГ и приурочена к 80-летию Победы. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T17:52+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Абхазия 2 апреля примет "Эстафету Победы". Во всех районах запланированы памятные мероприятия, концерты, уроки мужества, вручение продовольственных наборов ветеранам. Акция проходит вдоль внешних границ государств СНГ и приурочена к 80-летию Победы. Она стартовала в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам и завершится 28 мая. Цель "Эстафеты Победы" — сохранение исторической памяти, недопущение фальсификации истории, укрепление дружбы между странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/veterany-iz-abkhazii-poluchat-vyplaty-k-80-letiyu-pobedy-1054186390.html
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новости, абхазия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
новости, абхазия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
"Эстафета Победы" пройдет в Абхазии
17:52 26.03.2025 (обновлено: 17:59 26.03.2025)
Акция проходит вдоль внешних границ государств СНГ и приурочена к 80-летию Победы.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Абхазия 2 апреля примет "Эстафету Победы".
Она пройдет через территорию всей страны и 8 апреля вернется в Россию.
Во всех районах запланированы памятные мероприятия, концерты, уроки мужества, вручение продовольственных наборов ветеранам.
Акция проходит вдоль внешних границ государств СНГ и приурочена к 80-летию Победы. Она стартовала в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам и завершится 28 мая.
Цель "Эстафеты Победы" — сохранение исторической памяти, недопущение фальсификации истории, укрепление дружбы между странами.