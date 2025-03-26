https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/estafeta-pobedy-proydet-v-abkhazii-1054245803.html

"Эстафета Победы" пройдет в Абхазии

"Эстафета Победы" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

Акция проходит вдоль внешних границ государств СНГ и приурочена к 80-летию Победы. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-26T17:52+0300

2025-03-26T17:52+0300

2025-03-26T17:59+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Абхазия 2 апреля примет "Эстафету Победы". Во всех районах запланированы памятные мероприятия, концерты, уроки мужества, вручение продовольственных наборов ветеранам. Акция проходит вдоль внешних границ государств СНГ и приурочена к 80-летию Победы. Она стартовала в Брестской крепости и Мурманске по двум маршрутам и завершится 28 мая. Цель "Эстафеты Победы" — сохранение исторической памяти, недопущение фальсификации истории, укрепление дружбы между странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/veterany-iz-abkhazii-poluchat-vyplaty-k-80-letiyu-pobedy-1054186390.html

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новости, абхазия, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне