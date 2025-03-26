https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-marta-1054239943.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления и выноса тепла с юга. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-26T17:56+0300

2025-03-26T17:56+0300

2025-03-26T17:56+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В четверг, 27 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии