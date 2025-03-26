https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-marta-1054239943.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления и выноса тепла с юга. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T17:56+0300
2025-03-26T17:56+0300
2025-03-26T17:56+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7292414bf06c56574d4d8b81f0e6b13.jpg
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В четверг, 27 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/02/1051547592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_139f8f852e9c16c0186018d8ad46e024.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления и выноса тепла с юга.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В четверг, 27 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ночью возможен слабый дождь, днем без осадков.
Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.