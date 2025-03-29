https://sputnik-abkhazia.ru/20250329/mural-posvyaschennyy-vov-ukrasil-stenu-shkoly-v-gale--1054270125.html

Мурал, посвященный ВОВ, украсил стену школы в Гале

Мурал, посвященный ВОВ, украсил стену школы в Гале

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Мурал, посвященный Великой Отечественной войне, украсил стену Галской средней школы №2. 29.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Мурал, посвященный Великой Отечественной войне, украсил стену Галской средней школы №2.В основе мурала — детский рисунок, отобранный в рамках конкурса "Грани творчества" Минпроса и Российского детско-юношеского центра.Ранее мурал, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, появился на одной из стен Бамборской средней школы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/mural-k-80-letiyu-pobedy-v-vov-poyavilsya-na-stene-bamborskoy-shkoly-1053980918.html

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