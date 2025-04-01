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Гунба и Кириенко посетили село Хуап и российскую военную базу в Абхазии
Гунба и Кириенко посетили село Хуап и российскую военную базу в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили село Хуап... 01.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили село Хуап Гудаутского района, сообщает "Апсныпресс". Кириенко побывал в доме мастера по изготовлению абхазских музыкальных инструментов Василия Арухаа, где ему подарили апхьарцу. Кроме того, военкор Семен Пегов, друг семьи Арухаа, подарил Бадре Гунба нож, сделанный из подбитого на Донбассе военного танка.Также Кириенко и Гунба посетили 7-ю российскую военную базу в Абхазии. Они осмотрели школу и спорткомплекс, которые строятся на территории базы и обсудили строительство с представителями командования. Акцент сделан на то, чтобы в школе могли учиться не только дети военных, но и местные ребята. Таким образом военная база может выполнять не только оборонную функцию, но и содействовать развитию социальной инфраструктуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250401/urozhentsa-abkhazii-feliksa-gvazava-posmertno-nagradili-ordenom-muzhestva-1054309415.html
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Гунба и Кириенко посетили село Хуап и российскую военную базу в Абхазии
23:09 01.04.2025 (обновлено: 23:10 01.04.2025)
СУХУМ, 1 апр - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили село Хуап Гудаутского района, сообщает "Апсныпресс".
Кириенко побывал в доме мастера по изготовлению абхазских музыкальных инструментов Василия Арухаа
, где ему подарили апхьарцу.
Кроме того, военкор Семен Пегов, друг семьи Арухаа, подарил Бадре Гунба нож, сделанный из подбитого на Донбассе военного танка.
Также Кириенко и Гунба посетили 7-ю российскую военную базу в Абхазии.
Они осмотрели школу и спорткомплекс, которые строятся на территории базы и обсудили строительство с представителями командования. Акцент сделан на то, чтобы в школе могли учиться не только дети военных, но и местные ребята.
Таким образом военная база может выполнять не только оборонную функцию, но и содействовать развитию социальной инфраструктуры.