https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/kartapolov-rossii-vazhno-imet-vernogo-soyuznika-v-zakavkaze-1054364896.html

Картаполов: России важно иметь верного союзника в Закавказье

Картаполов: России важно иметь верного союзника в Закавказье

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. России важно иметь верного союзника в Закавказье, и она продолжит развивать активное военно-техническое сотрудничество с Абхазией... 04.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. России важно иметь верного союзника в Закавказье, и она продолжит развивать активное военно-техническое сотрудничество с Абхазией, заявил в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, председатель комитета по обороне и безопасности Андрей Картаполов.Андрей Картаполов отметил, что уроженцы республики сегодня участвуют в специальной военной операции, там погибли уже более 50 абхазских бойцов."Для Абхазии это очень серьезная цифра, об этом говорил Сергей Владиленович Кириенко в своем выступлении. Мы это видим, мы это чтим и глубоко уважаем за это абхазский народ", - заявил он. Депутат добавил, что совместная борьба против общего противника не нова для Абхазии и России, она уходит корнями в общую историю, в годы Великой Отечественной войны, когда они совместно противостояли фашистской Германии.Андрей Картаполов также подчеркнул, что Абхазия и Россия интересны друг другу по многим причинам, начиная от безопасности, заканчивая экономикой и туристическими возможностями Абхазии. "В принципе, в Гагре природа точно такая же, как, например, в Монте-Карло, и этим надо пользоваться. Значит, нам надо создать свое Монте-Карло и свои Канны, чтобы здесь было то, чем можно гордиться, чтобы люди ехали сюда с удовольствием, чтобы люди стремились сюда ехать. Российских турист - благодарный турист, он голосует рублем, он приносит эти рубли экономике Абхазии и тем самым поднимая благосостояние абхазского народа", - заметил депутат. Он напомнил, что развиваются и инфраструктурные проекты - например реконструкция КПП на границе, которая должна завершиться к 2028 году. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность погранпункта. Помимо этого, открытие сухумского аэропорта и наращивание пассажирского потока по морю и железной дороге будут способствовать увеличению потока людей в Абхазию, что положительно скажется на экономике страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/aktsiya-estafeta-pobedy-proshla-v-sukhume-1054361271.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250402/kirienko-rossiya-i-abkhaziya--nastoyaschie-strategicheskie-partnery-1054318929.html

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