https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/knopochka-v-razvedke-kak-aleksandra-ivanova-borolas-s-natsistami-1054287843.html

"Кнопочка" в разведке: как Александра Иванова боролась с нацистами

"Кнопочка" в разведке: как Александра Иванова боролась с нацистами

Sputnik Абхазия

Sputnik 07.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-07T21:28+0300

2025-04-07T21:28+0300

2025-04-07T21:31+0300

лица победы

абхазия

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

великая победа — 80

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101461/92/1014619251_0:180:951:715_1920x0_80_0_0_6c6c946305a9094c5b81ac1beb37f4b2.jpg

SputnikУчастница Великой Отечественной войны Александра Иванова родилась в Омске в 1926 году. Испытания судьбы для нее начались еще в раннем детстве – Ивановой было всего полгода, когда расстреляли ее родителей."Меня сдали в детдом. Там я выучила немецкий, английский, французский, татарский и украинский языки. Не исполнилось мне и 15 лет, когда забрали в школу спецразведки. Я-то сибирячка с характером, приняла это как должное", – рассказывала ветеран.Через несколько месяцев началась война, немцы окружили Москву, и, по словам ветерана, Сталин дал команду спасать город.По ее словам, в юности она была невысокого роста и очень худой."Переоделась я в мальчиковую одежду и ушла в разведку, плясать на лезвии бритвы. Удалось попасть в немецкий штаб, там и полицаи были. Только их детям разрешалось туда входить, то печь растопят, то воды принесут. Я владела несколькими видами боевых искусств, и ребята за своего пацана меня быстро приняли", – делилась она.Несколько раз девочке-разведчице удалось пройти в штаб и добыть ценную информацию. Но, как вспоминает ветеран, это было не самое сложное."Теперь надо было передать информацию своим. Шли мы на смерть не думая, ради Родины многое пришлось пережить. В окопах лежало много раненых ребят, жажда их сильно мучила. Тех, кто брал котелки и шел к воде, держал на мушке вражеский снайпер, и вот, когда солдат возвращался с водой, враг сначала пулями решетил котелок, а потом и самого солдата. Не смогла я смотреть на это, схватила четыре котелка и выбежала из окопа. На чистом немецком кричу фрицам: "Есть среди вас настоящие мужчины?" В ответ тишина. Я опять повторяю вопрос, и тут раздается голос: "Есть, фройляйн, идите".Так Александра принесла воду раненым. Хотя солдаты не звали ее по имени, по ее словам, они обращались к ней сестричка или Кнопочка."Держали мы Сталинград, потом наш артдивизион должны были перебросить, пошли мы в путь по лесам, а там болота везде. Лошади не пошли, нам вплавь пришлось перебираться, – дальше ветеран стала говорить стихами. – Шли и падали крестом, не дойдя до цели, но я хочу напомнить не о том, хочу сказать, сколько уцелели – всего один на тысячу".В одном из боев Иванова получила страшное ранение – ей прострелили легкие, она получила черепно-мозговую травму, ей осколком разорвало ногу."Солдаты на руках принесли меня в санчасть. Положили на стол, а бойцы мои не уходят, человек 20 стоят и ждут. Врач спросил, что они там делают, на что они ответили, что хотят сдать кровь для Кнопочки", – вспоминала Иванова.Операция шла долго, ногу врач не ампутировал, но сказал медсестре, что если к утру температура пациентки поднимется до 40 градусов, ногу все же придется отнять."Если же температура поднимется до 38 градусов с "копейками", то ампутировать не будут, – рассказывала ветеран. – Никогда не забуду эти "копейки". Глаз я не сомкнула. Утром медсестра измерила температуру, а у меня 38 с небольшим. Врач, когда узнал о температуре, закричал от радости и сказал, что теперь можно побороться". Александра Иванова перенесла четыре операции. После войны она вышла замуж, родила сына. Через несколько лет из-за ранения и холодного климата у нее начались проблемы с легкими. По этой причине в 1973 году семья переехала в Абхазию. Александра Иванова ушла из жизни в 2016 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250405/na-front-dobrovoltsem-cherez-kakie-ispytaniya-proshel-aleksey-shoniya-1054301260.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/zaschitnik-rubezhey-rodiny-istoriya-tylovika-alberta-saryana-1054300990.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

лица победы, абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне