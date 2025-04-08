https://sputnik-abkhazia.ru/20250408/naznachen-glava-administratsii-prezidenta-abkhazii-1054400845.html

Назначен глава Администрации президента Абхазии

Назначен глава Администрации президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Беслан Эшба назначен руководителем Администрации президента Абхазии. 08.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-08T19:11+0300

2025-04-08T19:11+0300

2025-04-08T19:20+0300

в абхазии

абхазия

администрация города сухум

сухум

беслан эшба

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Беслан Эшба назначен руководителем Администрации президента Абхазии. Эшба был мэром столицы с апреле 2020 года, сменив на этой должности Кана Кварчия. Указом президента и.о. главы администрации Сухума назначен Тимур Агрба. Временное исполнение обязанностей начальника Управления капстроительства возложено на и.о. замначальника УКС Демира Гамисония.

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абхазия, администрация города сухум, сухум, беслан эшба