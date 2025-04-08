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Назначен глава Администрации президента Абхазии
Назначен глава Администрации президента Абхазии
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Беслан Эшба назначен руководителем Администрации президента Абхазии. 08.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-08T19:11+0300
2025-04-08T19:11+0300
2025-04-08T19:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Беслан Эшба назначен руководителем Администрации президента Абхазии. Эшба был мэром столицы с апреле 2020 года, сменив на этой должности Кана Кварчия. Указом президента и.о. главы администрации Сухума назначен Тимур Агрба. Временное исполнение обязанностей начальника Управления капстроительства возложено на и.о. замначальника УКС Демира Гамисония.
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абхазия, администрация города сухум, сухум, беслан эшба
абхазия, администрация города сухум, сухум, беслан эшба
Назначен глава Администрации президента Абхазии
19:11 08.04.2025 (обновлено: 19:20 08.04.2025) СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Беслан Эшба
назначен руководителем Администрации президента Абхазии.
Указ подписал Бадра Гунба. Абесалом Кварчия освобожден от должности, согласно поданному заявлению.
Эшба был мэром столицы с апреле 2020 года, сменив на этой должности Кана Кварчия.
Указом президента и.о. главы администрации Сухума назначен Тимур Агрба.
Временное исполнение обязанностей начальника Управления капстроительства возложено на и.о. замначальника УКС Демира Гамисония.