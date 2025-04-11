https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/angiograf-dostavyat-v-abkhaziyu-v-seredine-iyunya-1054444064.html

Ангиограф доставят в Абхазию в середине июня

Ангиограф доставят в Абхазию в середине июня

Sputnik Абхазия

О том, что Россия поможет Абхазии в покупке оборудования для коронарографии стоимостью около 100 миллионов рублей, ранее заявлял первый замруководителя... 11.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-11T13:58+0300

2025-04-11T13:58+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Ангиограф доставят в Абхазию в середине июня, заявил и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. Оборудование для обследования сосудов уже куплено благодаря российской финансовой помощи. Специальное помещение для него строится на территории Республиканской больницы за счет абхазского бюджета. Бутба добавил, что Россия также поможет дооснастить помещение стерилизационными шкафами, наркозными аппаратами, специальными лампами."У нас есть еще дополнительные контракты с Российской Федерацией по дооснащению ангиографической службы дополнительным необходимым оборудованием. Помимо того, что сам аппарат привезут и будет построено помещение, там нужно дополнительное оборудование. Это все находится в стадии проработки, я думаю, сегодня, максимум в понедельник, этот контракт будет подписан, и все в сроки также будет доставлено в Республику Абхазия", – подчеркнул он.И.о. главврача больницы Эрик Хатхва подчеркнул, что важность открытия сосудистого центра в Абхазии сложно переоценить.Ежегодно до 750 жителей страны выезжают за границу для получения медпомощи или диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Хатхва уточнил, что работать в центре будут местные врачи и абхазские специалисты, работающие в России. Кроме того, на первых порах по договоренности с Минздравом в Сухум командируют российских медиков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/stroitelstvo-pomescheniya-dlya-ustanovki-angiografa-nachalos-v-respublikanskoy-bolnitse-1054097951.html

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