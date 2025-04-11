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Рождаемость, смертность и достижения: итоги работы Республиканской больницы за 2024 год

Рождаемость, смертность и достижения: итоги работы Республиканской больницы за 2024 год

Sputnik Абхазия

В Республиканской больнице подвели итоги деятельности за 2024 год. Главы отделений привели статистические показатели, рассказали о проблемах, вызовах и... 11.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-11T20:30+0300

2025-04-11T20:30+0300

2025-04-11T20:30+0300

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Асмат Цвижба, Sputnik.Больница в цифрахЗаместитель исполняющего главврача по статистике Сергей Верзилин рассказал, что Республиканская больница рассчитана на 410 койко-мест: 310 в основном здании и 100 в родильном отделении.В 2024 году было принято и выписано на 1500 пациентов больше, чем в 2022 и 2023 годах. Была проведена 2551 операция, что на 250 больше, чем в 2022 году. 550 операций провели с использованием новой эндоскопической техники.В 2024 году в больнице умерли 195 человек, в 2023 – 175. По словам Верзилина, 76% смертей приходятся на первые сутки попадания в медучреждение.184 742 000 рублей было выплачено на оплату труда в прошлом году. Средняя заработная плата врачей больницы – 34 185 рублей, среднего медперсонала 18 188, младшего медперсонала – 16 042 рубля. Всего в Республиканской больнице работает 695 человек: 163 врача, 295 сотрудников среднего медперсонала, младший медперсонал 165.Более 14 миллионов рублей было направлено на оплату водоснабжения, ГСМ, бытовую химию и так далее. В общем за весь год республиканская больница израсходовала 223 511 200 рублей.Статистика и проблемы рождаемостиОтделение родовспоможения Республиканской больницы рассчитано на 100 коек, разделенных на шесть отделений.По словам замглавврача по родовспоможению Беллы Пилия, в 2024 году врачи приняли 736 родов: 38,2% стали первыми родами для женщин, 61% - повторными. Всего в различные отделения за год обратились 2948 человек.В 53,4% случаев роды проходили вовремя, в 6% - преждевременно, многоплодных беременностей было 0,82%. 51,9% из родившихся детей - мальчики, 48,1% - девочки. Случаев материнской смерти в 2024 году не было, однако было два случая мертворождения, когда женщины поступили в роддом уже с замершей беременностью.В 2024 году было проведено 224 операций кесарево сечения – это 33% от всех родов.По словам Пилия, основные осложнения, с которыми женщины попадают в отделение патологии – это гипертензия, отеки, приэклампсия. Врач отметила, что зачастую беременные обращаются к специалистам с уже серьезными проблемами, так как в таком случае за пределами Абхазии их принимать отказываются и "отсылают" на родину.Был затронут вопрос статистики рождаемости в республике, так как многие женщины предпочитают республиканскому роддому российские медучреждения. По мнению Пилия, это в основном обусловлено желанием получать социальные пособия на ребенка, который в Абхазии даже не регистрируется.Не исключает глава учреждения и того, что необходимо улучшить условия пребывания рожениц в роддоме. Она напомнила министру, что в последний раз ремонт делался в учреждении 17 лет назад.Затронули на отчетном собрании и проблему нехватки неонатологов в Абхазии. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Бутба предложил привлечь помощь российских коллег или отправить местных специалистов на обучение.Хирургические показателиВосемь докторов ежесуточно дежурят в отделениях хирургии, рассказал заместитель и.о. главврача Астана Авидзба. В 2024 году во все отделения поступили 5844 человека, что на 1500 пациентов больше, чем в 2022 году.В 2022 году послеоперационная летальность составляла 2,3% в 2022 году, в 2024 году – 1,8%. Общая летальность снизилась с 4% до 3,3%.Успехи телемедицины20 февраля при поддержке Минздрава России на базе Республиканской больницы был открыт центр по телемедицине. Он позволяет обеспечить проведение консультаций с национальными медицинскими и исследовательскими центрами России.По словам координатора Республиканского центра телемедицины Виктории Гогия, с 20 февраля было проведено 60 телемедицинских консультаций 29 пациентам.12 консультаций по сложным клиническим случаям провели врачи национального медцентра здоровья детей в Москве. Из них девять консультаций были по результатам профилактических осмотров детей в Абхазии мобильными бригадами российских медиков. Семь пациентов были вызваны на госпитализацию и трое уже лечатся в стационаре московского центра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/angiograf-dostavyat-v-abkhaziyu-v-seredine-iyunya-1054444064.html

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