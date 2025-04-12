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Апрельский снег выпал в Абхазии
Апрельский снег выпал в Абхазии
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Апрельский снег накрыл Ткуарчал и села в разных районах страны, в том числе Дурипш, Хуап, Члоу. 12.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Апрельский снег накрыл Ткуарчал и села в разных районах страны, в том числе Дурипш, Хуап, Члоу. По прогнозам синоптиков, сегодня в горах продолжится снегопад. В предгорных районах будет идти дождь со снегом, на побережье — дождь с градом и гроза. Завтра осадков не ожидается. Температура днем может подниматься до 13℃, порывы ветра могут постигать 13 метров в секунду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-12-i-13-aprelya-1054445153.html
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Апрельский снег выпал в Абхазии 10:05 12.04.2025 (обновлено: 11:35 12.04.2025) СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Апрельский снег накрыл Ткуарчал и села в разных районах страны, в том числе Дурипш, Хуап, Члоу.
По прогнозам синоптиков, сегодня в горах продолжится снегопад. В предгорных районах будет идти дождь со снегом, на побережье — дождь с градом и гроза.
© Foto / Салима Хашиг
Апрельский снег в Абхазии
Апрельский снег в Абхазии
© Foto / Салима Хашиг
Апрельский снег в Абхазии
Апрельский снег в Абхазии
Апрельский снег в Абхазии
Апрельский снег в Абхазии
Завтра осадков не ожидается.
Температура днем может подниматься до 13℃, порывы ветра могут постигать 13 метров в секунду.