https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/aprelskiy-sneg-vypal-v-abkhazii-1054449263.html

Апрельский снег выпал в Абхазии

Апрельский снег выпал в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Апрельский снег накрыл Ткуарчал и села в разных районах страны, в том числе Дурипш, Хуап, Члоу. 12.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Апрельский снег накрыл Ткуарчал и села в разных районах страны, в том числе Дурипш, Хуап, Члоу. По прогнозам синоптиков, сегодня в горах продолжится снегопад. В предгорных районах будет идти дождь со снегом, на побережье — дождь с градом и гроза. Завтра осадков не ожидается. Температура днем может подниматься до 13℃, порывы ветра могут постигать 13 метров в секунду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-12-i-13-aprelya-1054445153.html

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