https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/geroinya-v-belom-khalate-istoriya-veterana-velikoy-voyny-klavdii-pukhovoy-iz-gagry-1054437169.html

Героиня в белом халате: история ветерана Великой войны Клавдии Пуховой из Гагры

Героиня в белом халате: история ветерана Великой войны Клавдии Пуховой из Гагры

Sputnik Абхазия

Более 70 лет своей жизни посвятила медицине ветеран Великой Отечественной войны из села Багрыпста Клавдия Пухова. 11.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-11T15:52+0300

2025-04-11T15:52+0300

2025-04-11T15:52+0300

великая победа — 80

лица победы

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80-летие победы в великой отечественной войне

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О том, как Пуховой пришлось рано повзрослеть и нести ответственность за младших сестер, хозяйство и быт, как она стала медсестрой и спасала жизни солдат, где она встретила День Победы и как попала в Абхазию, читайте в материале Sputnik. Бадри Есиава, SputnikТяжелые времяКлавдии Пуховой 98 лет. 19 декабря 2026 года она будет отмечать столетие, но ветеран настроена не очень оптимистично. Во время беседы с корреспондентами Sputnik она заявила, что до юбилея не доживет. Огорчает пенсионерку слабое состояние ее здоровья, частое повышение давления и головокружение.Пухова живет одна в своей квартире на первом этаже в селе Багрыпста Гагрского района, за ней присматривают и ухаживают ее соседи. Пенсионерка благодарна им за заботу и даже доверила запасной комплект ключей от входной двери. Клавдия Пухова родилась в деревне Колмаково Калининской (ныне Тверской - прим.) области в семье простых крестьян. Несмотря на преклонный возраст, Пухова хорошо помнит все, что происходило в ее жизни с самого раннего детства. Особенно ярко в ее памяти сохранились события времен Великой войны.Судя по рассказу пенсионерки, в детстве она была довольно шустрым и упрямым ребенком. Так, решила как-то маленькая Клавдия пойти в школу и пошла вместе с соседским мальчиком, никого не спросив.Неладное родители заподозрили лишь спустя неделю. Каждое утро Клавдия куда-то уходила и возвращалась к обеду. Их соседу Ване, с которым она сбегала в школу, пришлось все выложить начистоту. Удивительно, но учителя совершенно не были против того, чтобы Клавдия посещала уроки. Напротив, они попросили родителей позволить ей учиться дальше.Шли годы. В 13 лет Клавдия стала работать в колхозе. Просыпалась она в четыре утра, чтобы успеть затопить печь, приготовить еду сестрам, накормить домашнюю живность и выполнить другие дела по дому."В колхозе мы делали все. И лен пололи, и воду таскали, и сено косили. Вот, смотрите, даже шрам от серпа остался на моем пальце", – вспомнила Пухова.Так как Клавдия Пухова пошла в школу на год раньше сверстников, в медицинский техникум она тоже поступила раньше на год.Вскоре началась война. Пуховой тогда еще не исполнилось и 16 лет. Беззаботная мирная жизнь закончилась, началась взрослая, тяжелая и страшная пора.Спасая жизниВсе здания училищ и техникумов определили под госпитали. Учить теорию у молодых студентов времени уже почти не было, все познавалось на практике.Пенсионерка призналась, что во время приема первых раненых она не растерялась и была морально к этому готова.Медикаментов и расходных материалов, конечно же, не хватало. Вместо бинтов приходилось использовать порванные на куски простыни. На третьем курсе студенты уже стали подменять врачей.Трудились они с раннего утра и до поздней ночи в сложных условиях – света не было. Как и многие ее коллеги, Пухова возвращалась после работы в свою холодную комнату, где ее никто не ждал."Света не было естественно. В квартире зимой было очень холодно. Я затапливала печку, ставила на нее чугунок и варила в нем картошку, но она не успевала довариться. Ела ее полусырой. Кстати говоря, я с тех пор так и ем картошку. Потом ставила валенки перед печкой, накрывалась пальто и засыпала", – поделилась она и добавила, что к концу войны ее повысили до фельдшера.Участниками войны также были родители Клавдии Пуховой. Мать копала окопы, а отец возил на лошадях боеприпасы на фронт. Однажды повозка наехала на мину. Взрывной волной Ивана Петрова отбросило на обочину, и он на некоторое время потерял сознание. За инцидент с потерей вооружения его едва не расстреляли, но он сумел доказать, что ничего не выдумывает и ни в чем не виноват.Петров был среди тех, кто освобождал Берлин, но домой смог вернуться лишь после разгрома фашисткой Японии, в ноябре 1945 года.Начало мирной жизниСейчас День Победы Клавдия Пухова вспоминает со слезами на глазах. Но 9 мая 1945 года она вместе с товарищами искренне радовалась, и тогда слезы лились от счастья, что война, наконец, закончилась."Это было в воскресенье. Мы были в Пскове на государственной практике. Вдруг по радио объявляют – конец войне. По сей день помню голос диктора. У нас стояли железные кровати с пружинистой сеткой, и мы на них прыгали от счастья, как на батуте", – поделилась Пухова.Псков по завершении войны был разрушен бомбардировками, от зданий остались лишь печные трубы, продолжает рассказ Пухова. Госпиталь, в котором она проходила практику, чудом уцелел. Туда свозили всех раненых, в том числе тех, кто подрывался на оставшихся после боевых действий минах.Трудовой стаж у Клавдии Пуховой более 70 лет. Несколько лет спустя после победы она перевелась в медкомиссию одного из военкоматов, где познакомилась со своим будущим супругом, фельдшером Львом Пуховым. В 1955 году они поженились, и у них родились два сына.Они переехали в Североморск и начали работать в главном госпитале Северного флота. Пухова стала старшей медсестрой и отдала этому делу 35 лет жизни.По словам Клавдии Пуховой, жизнь шла своим чередом, и все было довольно-таки неплохо, но с мужем она рассталась, а главная беда ее ждала впереди. В автокатастрофе погиб ее старший сын. Эту утрату Клавдия Пухова пережила очень тяжело.После развода в начале 1980-х годов она приехала в Абхазию навестить брата, который проживал в поселке Гантиади (ныне Цандрыпш - прим.) Гагрского района. Республика настолько ей понравилась, что она решила остаться навсегда.Почти сразу после переезда в Абхазию Клавдия Пухова устроилась на работу медсестрой в дом отдыха "Солнечный". На пенсию ушла в 2017 году.В своей двушке Пухова живет одна. Младший сын редко приезжает в Абхазию, так как не любит жаркий климат. Раз в год ее навещает невестка. Одинокую пенсионерку не оставляют без внимания и заботы соседи, которые ей во всем помогают и поддерживают. Несмотря на жалобы на высокое давление, плохое зрение и слух, ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Пухова держится стойко. Прощаясь, она даже проводила нас до улицы, спустилась по лестнице с первого этажа, опираясь на трость.

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лица победы, великая отечественная война, история, 80-летие победы в великой отечественной войне