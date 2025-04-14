https://sputnik-abkhazia.ru/20250414/v-shage-ot-gibeli-kak-evdokiya-kotlyarova-pomogala-partizanam-i-edva-izbezhala-rasstrela-1054437982.html

В шаге от гибели: как Евдокия Котлярова помогала партизанам и едва избежала расстрела

В шаге от гибели: как Евдокия Котлярова помогала партизанам и едва избежала расстрела

Sputnik Абхазия

Когда Евдокии Котляровой было 14 лет, ей едва удалось избежать гибели от рук немецких фашистов. 14.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-14T13:10+0300

2025-04-14T13:10+0300

2025-04-14T14:45+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

лица победы

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О том, как Котлярова помогала советским партизанам и за что на ее глазах расстреляли деда, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваУкраденное детствоВ феврале этого года Евдокии Котляровой исполнилось 95 лет. Она живет в Гагре вместе с сыном Владимиром. Три года назад она упала и больше не смогла встать на ноги, с тех пор передвигается только на инвалидной коляске.Она родилась в селе Колодежное Воронежской области 3 февраля 1930 года и была единственным ребенком в семье.Ее отец Ефим рано ушел из жизни, и Котлярова его совсем не помнит. Когда ей было пять лет, она вместе с матерью переехала в Абхазию. Мама Евдокии была одной из тех, кто строил дорогу к озеру Рица и железную дорогу.По рассказу ветерана, жить в Абхазии было комфортно и самое главное – здесь царил мир. Она даже выучила абхазский язык и говорила только на нем. Все изменилось летом 1941 года, когда Котлярову отправили погостить к деду в Ростовскую область. Именно там ее застала война.Вскоре село заняли немцы и правили они железной рукой. Расстреливали людей без суда и следствия, пытали и сжигали заживо целые семьи, заперев их в сараях.Такое не забываетсяЕще совсем юная Евдокия была вынуждена находиться на захваченной врагами территории и лишь надеяться на то, что ей удастся избежать страшной участи.По рассказу пенсионерки, ее дед был рыбаком. Он помогал доставлять записки партизанам – цеплял записки на крючок удочки и перебрасывал на другую сторону реки.После расправы над дедом, нацисты намеревались расстрелять и его внучку, но Евдокию спасла соседка, пожилая женщина, которая упала на колени перед солдатами и умоляла их пощадить ребенка. Девочке сохранили жизнь.Но если бы захватчики узнали, что Котлярова собирала эти записки среди сельчан и встречалась с партизанами, которые передавали через нее послания, то вряд ли смогли бы найти в себе человечность и пощадить ее.За то, что Евдокия Котлярова, рискуя своей жизнью в столь юном возрасте, внесла вклад в достижение победы, ее причислили к ветеранам-участникам Великой Отечественной войны.Выбраться с оккупированной территории Котляровой помог дядя. Он вывез ее из Ростова-на-Дону и привез обратно к матери в поселок Бзыбь, где они тогда жили."Здесь, слава богу, не горело ничего, войны не было, и мы жили, как все. А там была война. Ни одного человека не оставляли в живых. Ни маленьких, ни взрослых. Даже сараи с маленькими детьми запирали и поджигали", – рассказала Котлярова.Пенсионерка призналась, что увиденное во время войны все еще ее преследует. Иногда эти трагические события ей снятся в кошмарах, от которых она просыпается в холодном поту.В республике жизнь Котляровой наладилась. Вдали от войны она окончила школу и институт, устроилась на работу в Гагре оператором по продаже авиабилетов, вышла замуж за военного Владимира Дубовко, у них родился сын, которого назвали в честь отца.

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, лица победы