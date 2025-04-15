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Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в Абхазии

Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в Абхазии

Sputnik Абхазия

Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и завершится в конце мая, за это время планируют осмотреть около 25 тысяч детей. 15.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-15T09:00+0300

2025-04-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии, это примерно треть населения республики, сообщили в Минздраве.Одновременно работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов. Все необходимое оборудование они возят с собой, на осмотр одного ребенка уходит примерно полчаса. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/rossiyskie-vrachi-osmotreli-malomobilnykh-patsientov-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054458989.html

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