https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/bolee-16-tysyach-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-abkhazii-1054478914.html
Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в Абхазии
Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в Абхазии
Sputnik Абхазия
Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и завершится в конце мая, за это время планируют осмотреть около 25 тысяч детей. 15.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-15T09:00+0300
2025-04-15T09:00+0300
2025-04-15T09:56+0300
в абхазии
абхазия
новости
здравоохранение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0c/1053726734_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a08b78f24a1b367c6c2a61418b0307a5.jpg
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии, это примерно треть населения республики, сообщили в Минздраве.Одновременно работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов. Все необходимое оборудование они возят с собой, на осмотр одного ребенка уходит примерно полчаса. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250412/rossiyskie-vrachi-osmotreli-malomobilnykh-patsientov-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054458989.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0c/1053726734_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_59a0057318f066e2b37ce1813e3b9c0d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение
Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в Абхазии
09:00 15.04.2025 (обновлено: 09:56 15.04.2025)
Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и завершится в конце мая, за это время планируют осмотреть около 25 тысяч детей.
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Более 16 тысяч детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии, это примерно треть населения республики, сообщили в Минздраве.
Половину из них возьмут под наблюдение в поликлиниках, часть направят на плановое лечение, некоторых дообследуют в федеральных медцентрах.
Одновременно работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов.
Все необходимое оборудование они возят с собой, на осмотр одного ребенка уходит примерно полчаса. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения.
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.