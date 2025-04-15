https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/budte-zdorovy-kak-prokhodit-dispanserizatsiya-detey-v-abkhazii-1054482321.html

Будьте здоровы: как проходит диспансеризация детей в Абхазии

Будьте здоровы: как проходит диспансеризация детей в Абхазии

Sputnik Абхазия

На сегодняшний день диспансеризацию в республике прошли более 16 тысяч детей, из них 180 получили направления на лечение в российских лечебных учреждениях... 15.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-15T14:43+0300

2025-04-15T14:43+0300

2025-04-15T14:43+0300

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Одновременно в республике работают четыре бригады, более 40 российских медиков из разных регионов и более 60 абхазских специалистов — медсестер и лаборантов. Чаще всего врачи выявляют нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, патологии органов зрения и дыхания, неврологические нарушения.Бадрак Авидзба, SputnikВыявить болезниВ Абхазии в самом разгаре диспансеризация детского населения. Помощь российских медиков получают не только школьники и детсадовцы, но и те, кто их не посещает. Один из них - пятилетний Дима Гайдарь. На обследование Бимку, как его называют дома, привела мама. Несмотря на то, что мальчик ни на что не жалуется, она решил проверить его здоровье.По словам матери Димы Анастасии Пилиевой, единственная проблема, которая была у мальчика – задержка речи. Она у него появилась в результате общения со старшим братом-инвалидом, по словам Пилиевой, дети очень близки и общаются "на своем языке". Но когда старший брат пошел во вспомогательную школу, Бимка перестал проводить с ним так много времени, его речь начала налаживаться, он стал общаться с друзьями и соседями, научился считать до 10.Бимка проходит обследования в столичной школе №4, его осматривают неврологи окулисты, кардиологи, педиатры и многие другие специалисты.По словам врача Александра Букша, на сегодняшний день диспансеризацию в республике прошли более 16 тысяч человек, из них 180 получили направления на лечение в российских лечебных учреждениях."За последние 30 лет это один из крупнейших профилактических осмотров детского населения. Сейчас проходят профилактические осмотры, это первичное звено. Мы отбираем детей, которым дальше необходимо дополнительное наблюдение, дополнительное обследование в условиях стационара. Часть детей, которым необходимо лечение на федеральном уровне, можем направить в профильные учреждения России", - говорит Букш.Обследования и второй этапПосле проведения обследования врачи ждут результатов анализов. Заведующий лабораторией Республиканской больницы Виталий Джения рассказал, что в рамках диспансеризации проводятся общеклинические и биохимические исследования крови. Если кому-то из детей нужны дополнительные исследования, они также получают их в абхазских лабораториях."В этот процесс вовлечен не только наш стационар, Республиканской больницы, но и Гудаутская больница и НИИ экспериментальной патологии и терапии. Все виды клинических исследований, необходимые для детей по программе диспансеризации проводятся на базе наших медицинских учреждений, то есть на территории Абхазии, ни один материал не вывозится", - пояснил он.По результатам обследования составляются личные карты детей. Они поступают в поликлинике по их месту жительства. В случае необходимости детей направляют на дополнительное обследование или лечение."Мы очень благодарны российским коллегам за огромную работу, которую они проводят. Сейчас начинается второй этап диспансеризации в поликлинике, где мы проводим дообследования и лечение детей, болезни которых были выявлены в ходе диспансеризации в школах и детских садах", - рассказала главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.Обследования продлятся до конца мая. В республике работает четыре бригады российских медиков. Это самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/bolee-16-tysyach-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-abkhazii-1054478914.html

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