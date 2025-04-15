https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/voyna-berlin-lyubov-istoriya-veterana-nonny-dorofeevoy-1054483668.html

Война, Берлин, любовь: история ветерана Нонны Дорофеевой

Война, Берлин, любовь: история ветерана Нонны Дорофеевой

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Нонна Дорофеева родилась в многодетной семье в селе Спицинка Орловской области. 15.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-15T18:26+0300

2025-04-15T18:26+0300

2025-04-15T18:26+0300

великая победа — 80

лица победы

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

абхазия

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В ее семье было десять братьев и сестер, но после того как отца раскулачили, в живых осталась только Нонна. С мамой девочка уехала на Украину, но после ее смерти попала в детский дом в Луганской области, где ее в 1941 году застала война.Sputnik Враг в воздухе В 1942 году после окончания ремесленного училища в Тбилиси и работы токарем на авиационном заводе, 18-летняя Нонна ушла в армию. Ее направили сначала на военный автозавод, где обучали автомобильному делу, а после – в Кутаиси. Она попала в 31-й авиационный полк, батальон авиаобслуживания. Однажды, когда девушка на автомобиле перевозила боеприпасы, она увидела в небе вражеский самолет. Ехать дальше было нельзя, враг стал бы бить по машине. Тогда она решила остановиться, выйти в поле, где после боя лежали тела погибших и спрятаться под одним из убитых. Так ей удалось спастись.На Берлин! С однополчанами девушка дошла до Польши, прошла Варшаву, Лодзь, Лович, а затем солдаты получили приказ идти на взятие Берлина. "Командир сообщил, что нам дан приказ идти на штурм Берлина. А дальше уже ничего не помню. Кругом все гремело, это было пекло. Я думала, что все сгорим, но мы выжили. Наша авиация была сильной: где пролетит, для нас дорога открыта. Меня спрашивали, видала ли я Берлин. Ни одного дома. Только смотришь – там ноги торчат, там руки. Страшное дело я видела", — рассказывала корреспонденту Sputnik Дорофеева. Сюрпризы судьбы Когда закончилась война, Нонне, юной, пусть и получившей военный опыт, стало очень страшно. Ей был 21 год, ехать было некуда и не к кому. В декабре ее вызвали для демобилизации в штаб в польском городе Быдгощ, где их военная часть оставалась до конца 1945 года. Там девушке сообщили о том, что подготовят документы для отправки на обучение в военную политшколу.Нонна обрадовалась тому, что ей вновь будет чем заняться, но судьба готовила для нее сюрприз. Она получила письмо, в котором говорилось: "Война закончилась, будьте моей женой". Его прислал сержант Иван Дорофеев, который был на 10 лет старше Нонны. По словам ветерана, свою любовь к ней он скрывал, они разговаривали лишь однажды, когда в Кутаиси Нонна заболела и попала в санчасть. Девушка не знала, как поступить. Оставлять его без ответа не хотелось, ведь это могла быть ее судьба, но радоваться по-настоящему она тоже не могла, так как не знала, можно ли этому письму верить.Поэтому Нонна показала послание офицерам, обратилась к ним как к братьям с просьбой дать совет и определить ее судьбу. "Вскоре меня вызвали, я пришла, и он там сидит. Офицеры мне и говорят: "Мы, как твои родные братья, узнали, что он из Сухума, что у него есть мать-старушка и никого больше нет, ни жены, ни детей". – Я тогда подумала, не будет ли корить его мать, не скажет ли, что привез побирушку безродную, у которой ни дома, ничего нет, и говорю ему: "Товарищ сержант, посмотрите хорошенько и подумайте, не бедноватая ли я для вас невеста. У меня ни кола, ни двора, никакого родства". – "Я ищу в вас не богатство, а верного друга для жизни", – ответил он мне тихо". Юная Нонна все-таки не дала согласия, а попросила офицеров самих решить ее судьбу. На следующий день был накрыт длинный стол, за которым собрались военные со всего штаба, молодоженов посадили рядом друг с другом. "Я на него и не смотрела, только думала об одном – как бы впросак не попала я с этой историей", — призналась ветеран. Молодоженов демобилизовали, после чего они вместе уехали в Сухум, где Нонна Дорофеева живет и по сей день. В этом году она будет встречать 80-летие Победы с детьми и внуками и получать многочисленные поздравления.

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лица победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, абхазия