https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/proshagal-pol-evropy-kak-konstantin-gumba-iz-abkhazii-priblizhal-pobedu-1054306713.html

Прошагал пол-Европы: как Константин Гумба из Абхазии приближал Победу

Прошагал пол-Европы: как Константин Гумба из Абхазии приближал Победу

Sputnik Абхазия

Константина Гумба ушел на фронт после артиллерийского училища. В 1943 году 19-летний красноармеец попал во Львовскую область 16.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-16T17:31+0300

2025-04-16T17:31+0300

2025-04-16T17:55+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

лица победы

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О своем боевом пути Константин Гумба рассказывал в интервью Sputnik в 2015 году.SputnikКонстантин Гумба был призван на войну в 19-летнем возрасте. После окончания артиллерийского училища в 1943 году его отправили на один из фронтов во Львовскую область.Гумба командовал взводом из 50 солдат. За время войны он даже получил осколочное ранение и контузию. Но это не помешало ему продолжить боевой путь.За полтора года войны Гумба прошел три страны – Польшу, Чехословакию и Германию.Самые тяжелые воспоминания у ветерана были связаны с концентрационным лагерем Освенцим, который он он освобождал вместе со своим батальоном."Мы увидели страшную картину: тысячи голодных и едва живых детей и женщин. Плакали и они, и мы, солдаты", – вспоминал Гумба.Среди множества трагических событий Гумба отдельно отмечал случай, произошедший в Чехословакии."В одном из чешских городов солдаты мне показали квартиру, в которой проживал немецкий генерал. Мы зашли туда и увидели пять трупов. Мы поняли, что этот генерал боялся попасть в плен и поэтому убил троих своих детей и жену, после чего сам застрелился. Я понимал, что это был мой враг, но мне было безумно жалко, что так произошло", — рассказывал ветеран ВОВ.Победу Константин Гумба встретил в немецком городе Дрезден.После войны он вернулся домой, трудился в родном селе Адзюбжа Очамчырского района.Константин Гумба был награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью "За Победу над Германией".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250409/zaschitnik-kavkaza-o-voennom-puti-veterana-velikoy-otechestvennoy-rasima-otyrba-1054401631.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/voyna-berlin-lyubov-istoriya-veterana-nonny-dorofeevoy-1054483668.html

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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы