https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/vosemdesyat-let-nazad-krasnaya-armiya-pristupila-k-sozdaniyu-evrosoyuza-1054489582.html

Восемьдесят лет назад Красная армия приступила к созданию Евросоюза

Восемьдесят лет назад Красная армия приступила к созданию Евросоюза

Sputnik Абхазия

Главная по европейской международной деятельности (зачеркнуто) — по суете вокруг Украины — Кая Каллас нашла (наконец-то) время и место, чтобы пригрозить... 16.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-16T09:00+0300

2025-04-16T09:00+0300

2025-04-16T10:10+0300

мнение

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евросоюз

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Главная по европейской международной деятельности (зачеркнуто) — по суете вокруг Украины — Кая Каллас нашла (наконец-то) время и место, чтобы пригрозить лидерам европейских стран (всех, а не только членов еэсовского блока), чтобы те даже и не думали о присутствии на параде Победы в Москве.Заявила об этом эстонская политикесса в Люксембурге, стране, хоть и карлике, но выполнившей педантично установки германских нацистов, пишет Елена Караева для РИА Новости.Когда в эти дни еэсовские говорят о нынешней Европе, и время, и место, и гражданство этих общеевропейских политиков имеет смысл помещать в исторический контекст.Этим людям — и тем, кто произносит подобные угрозы, и тем, кто их безропотно публикует — нужно, видимо, напомнить, кто определял судьбу континента и кто был причастен к созданию их "райского сада", зажиточного и сытого.Ранним утром ровно 80 лет назад, 16 апреля 1945 года, войска 1-го Белорусского, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов под командованием наших великих маршалов Георгия Жукова, Ивана Конева и Константина Рокоссовского по приказу Ставки пошли в наступление на логово германского нацизма. Так началась Берлинская наступательная операция, финалом которой стало подписание Акта о безоговорочной капитуляции рейха. "Тысячелетнего", как его называли нацистские изуверы, но побежденного нами на двенадцатом году существования.Тем, кто думает, что наша Победа в Великой Отечественной войне была уже тогда предрешена, тоже стоит напомнить исторический контекст.Красная армия за три месяца до начала наступления на Берлин вмешалась по просьбе союзников в их битву с вермахтом во французских Арденнах (это совсем рядом с общеевропейским Брюсселем, всего 140 с небольшим километров), начав Висло-Одерскую операцию на две недели ранее планируемого срока.Мы спасли англичан и американцев, которых в противном случае ждала неминуемая катастрофа: к тому моменту восемьдесят тысяч их солдат были пленены гитлеровцами. Германским нацистам не оставалось ничего, кроме как перебросить тринадцать дивизий с Западного — второго — фронта, на первый — Восточный фронт. В то же самое время, как мы начали перемалывать и эти дивизии тоже, западники и гитлеровские эмиссары искали возможность заключить сепаратный мир на этом, их втором фронте. Это дало бы возможность дополнительной переброски на Восточный фронт еще нескольких десятков дивизий.Собственно, хоть верховодили в тех дискуссиях с нацистами и американцы, но больше всего в сепаратном мире нуждались — после германских бонз — как раз западноевропейцы, то есть нынешние общеевропейцы.Они хотели сохранить все, как было, только чтобы им за это ничего не было. А лозунги были такие — "поставить преграду красноармейским большевистским полчищам". Скажите, чем это отличается от сегодняшней общеевропейской мантры "поставить преграду российскому агрессивному влиянию"? Ничем? Вот именно.Про "агрессию", "насилие", "военные преступления" громче всех — в точном соответствии с законом психологических проекций — говорят как раз потомки агрессоров, насильников и военных преступников. Покровители нынешних нацистов. Тех самых, что с гордостью показывают всей западной медийке татуировки с гитлеровской символикой, ничуть этого не стесняясь.Если это помогает нанести, по представлениям нынешних общеевропейцев, хоть малейший ущерб нам, то и нацизм идет в ход и в дело.Но как бы ни пыхтели и ни брызгали ядом те, кто пытается ревизовать не только историю нашего подвига, и даже, пусть и косвенно, отвергая наш вклад в Победу над германскими нацистами, готов поставить под сомнение и решения трибунала в Нюрнберге, нашу Победу отменить у них не получается.Поскольку они сами ей всем обязаны. Вплоть до собственной жизни. Вплоть до создания их общеевропейского "райского сада".Красная армия, ее солдаты, ее офицеры, ее командиры, ее генералы и ее маршалы Европу спасли. Тем самым определив судьбу континента.Мы Европу освободили. Без этого нашего определения и понимания судьбы Европы ее, такой объединенной, такой красивенькой, еще совсем недавно сравнительно ухоженной и пока относительно сытой, просто не было бы.Не было бы так ненавидящей нас сегодня Польши, которую "культурная немецкая нация" лишила государственности. Не было бы воинственно против нас настроенной Чехии. Как и Моравии с Богемией, которые получили от гитлеровцев статус протекторатов, тоже бы не было.За Европу, которую сегодня представляют политикессы вроде фон дер Ляйен и Каллас, клали жизни, освобождая Берлин и Таллин, те, кого эти деятельницы и ненавидят, и боятся.Это красноармейцы, это русские, это советские люди проливали свою кровь, чтобы в конечном итоге был бы создан фундамент нынешнего европейского сообщества.Вот о чем хочется напомнить брюссельским в день, когда 80 лет назад началась операция Красной армии по окончательному освобождению Европы от германского нацизма.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250411/sekretnoe-oruzhie-rossii-vynudilo-shtaty-sest-za-stol-peregovorov-1054431298.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250410/u-kitaya-est-uboynyy-kozyr-protiv-trampa-1054415529.html

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2025

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, евросоюз