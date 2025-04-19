https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/ot-leningrada-do-gendzana-boevoy-put-veterana-petra-grebenyuka-1054300017.html

От Ленинграда до Гэндзана: боевой путь ветерана Петра Гребенюка

От Ленинграда до Гэндзана: боевой путь ветерана Петра Гребенюка

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Гребенюк начал свой боевой путь под Ленинградом, продолжил в составе артиллерии Балтийского флота и на Дальнем Востоке... 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T11:08+0300

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О том, какой боевой путь он прошел и как дважды был ранен, в интервью Sputnik в 2015 году рассказывал сам ветеран.SputnikПетр Гребенюк добровольцем отправился на фронт в 1943 году. Сначала он попал на формировочный пункт возле города Уфа, где позже были размещены стратегические ракеты дальнего действия. После формирования батальонов Гребенюк был направлен на Балтийский флот. Он участвовал в обороне Ленинграда.В артиллерийском полку Балтийского флота Гребенюк выполнял обязанности заряжающего.После продвижения Красной армии на запад Петр Гребенюк был переброшен на Дальний Восток."В феврале 1944 года нас собрали, помню, было 1800 человек, и отправили на Дальний Восток. Везли нас туда на эшелонах больше месяца, по дороге питались сухарями. Последние двое суток мы совсем ничего не ели, нам сказали, что нас накормят, как приедем в Иркутск. Доехали до Иркутска, эшелон остановился, мы сразу пошли в столовую. Только собрались в столовой, как командиры стали кричать, чтоб мы вернулись в вагоны. Нас повезли в лес и держали сутки. Оказалось, что японские диверсанты знали о прибытии нашего эшелона и хотели взорвать его", — рассказывал ветеран.Эшелон с бойцами прибыл во Владивосток, и Петр Гребенюк попал на флот, в роту комендоров-артиллеристов. Гребенюк воевал на корабле "Партизан". В составе дивизиона кораблей "Арго", "Партизан", "Полярный" и "Пешков" 10 августа 1944 года Петр Гребенюк был направлен на войну с Японией."Мы перетопили все японские корабли. Вместе с нашим дивизионом воевал миноносец "Войков", а на десантных суднах стояли "Катюши". Как только стали стрелять из "Катюш" по японцам, они все начали бросаться в воду. После того как прошли Юкки, направились дальше. Потом была страшная битва с Квантунской армией в Сейсине, до нас они уже успели положить тысячи наших бойцов. Квантунская армия была самой боеспособной армией Японии. Мы высадились с кораблей и пошли на помощь сухопутным войскам", — рассказывал Гребенюк.В боях с Квантунской армией Петр Гребенюк получил осколочное ранение в ногу, но это его не остановило.После победы над Квантунской армией советские войска пошли на захват военно-морской базы в Гэндзане (ныне Вонсан в КНДР - прим.). В порту корабль подорвался на вражеской мине, в результате чего Гребенюк получил сильную контузию."Оказывается, мы простояли на мине всю ночь, она диаметром метр и в высоту два с половиной. Эта мина взорвалась, через несколько секунд стали взрываться наши котлы, и меня взрывной волной выбросило за борт", – вспоминал пережитое ветеран.За проявленное мужество в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Петр Гребенюк награжден медалью "За Победу над Японией". В 1963 году по настоянию врачей, советовавших сменить климат, Петр Гребенюк переехал жить в Абхазию.

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