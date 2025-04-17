https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/semya-dvazhdy-poluchala-pokhoronku-istoriya-veterana-vagrama-terzyana-1054300335.html

Семья дважды получала похоронку: история ветерана Ваграма Терзяна

Семья дважды получала похоронку: история ветерана Ваграма Терзяна

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Ваграм Терзян в 18-летнем возрасте попал на фронт. 17.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-17T15:08+0300

2025-04-17T15:08+0300

2025-04-17T15:32+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101444/50/1014445001_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8c3b755cfaed0a82ba0616aa3e502677.jpg

Он был участником обороны Кавказа и штурма польских городов. Семья Терзяна дважды получала извещение о его гибели, но он выжил и дошел до Берлина.Своей историей ветеран поделился со Sputnik в 2015 году.SputnikВаграма Терзяна призвали в Красную армию в 1943 году в возрасте 18 лет. Молодого солдата из Абхазии отправили в Азербайджан оборонять Кавказ, а после – в Белоруссию, где он служил на передовой в 77-й гвардейской дивизии.Как рассказывал сам ветеран в интервью Sputnik, самой большой сложностью на фронте была потеря друзей.В польском городе Познань при очередном ночном наступлении Терзян получил ранение в голову. Его семье даже прислали извещение о гибели."У меня была контузия. Я попал в госпиталь, долго приходил в себя, не разговаривал. Пролежал три месяца. Думали, что я умер, и послали домой похоронку. Черная бумага о моей гибели приходила моей семье дважды за время войны", – рассказывал ветеран.После трех месяцев лечения в госпитале он вновь вернулся на передовую.За время войны Ваграм, не раз рискуя собственной жизнью, спасал жизни других людей. Самые ужасные его воспоминания были связаны с событиями под Ковелем (Волынская область Украины — прим.) в апреле 1945 года. Ваграм попал в траншею с множеством раненых солдат, которые просили о помощи. Он взял одного из раненых на спину, выскочил из траншеи и быстрым шагом, без оружия, направился в санитарную часть. Уже темнело, оставив раненого, Терзян решил вернуться туда, куда, по его предположениям, двинулась его часть. Но он не успел, к этому времени сослуживцев там не было. Таких, как Терзян, "потерянных" было много, всех присоединили к другой части.Молодой парень из Абхазии дошел до Берлина, после Победы над фашизмом он еще пять лет прослужил в Германии. Лишь в 1950 году Ваграм Терзян был демобилизован.Ветеран Ваграм Нагапетович Терзян был награжден орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд", а также орденом Красной Звезды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/pamyatnik-geroyu-sssr-arutyunu-chakryanu-vosstanavlivayut-v-abkhazii-1054499916.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/proshagal-pol-evropy-kak-konstantin-gumba-iz-abkhazii-priblizhal-pobedu-1054306713.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250415/voyna-berlin-lyubov-istoriya-veterana-nonny-dorofeevoy-1054483668.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости