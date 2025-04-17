https://sputnik-abkhazia.ru/20250417/semya-dvazhdy-poluchala-pokhoronku-istoriya-veterana-vagrama-terzyana-1054300335.html
Семья дважды получала похоронку: история ветерана Ваграма Терзяна
Семья дважды получала похоронку: история ветерана Ваграма Терзяна
Sputnik Абхазия
Ветеран Великой Отечественной войны Ваграм Терзян в 18-летнем возрасте попал на фронт. 17.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-17T15:08+0300
2025-04-17T15:08+0300
2025-04-17T15:32+0300
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Он был участником обороны Кавказа и штурма польских городов. Семья Терзяна дважды получала извещение о его гибели, но он выжил и дошел до Берлина.Своей историей ветеран поделился со Sputnik в 2015 году.SputnikВаграма Терзяна призвали в Красную армию в 1943 году в возрасте 18 лет. Молодого солдата из Абхазии отправили в Азербайджан оборонять Кавказ, а после – в Белоруссию, где он служил на передовой в 77-й гвардейской дивизии.Как рассказывал сам ветеран в интервью Sputnik, самой большой сложностью на фронте была потеря друзей.В польском городе Познань при очередном ночном наступлении Терзян получил ранение в голову. Его семье даже прислали извещение о гибели."У меня была контузия. Я попал в госпиталь, долго приходил в себя, не разговаривал. Пролежал три месяца. Думали, что я умер, и послали домой похоронку. Черная бумага о моей гибели приходила моей семье дважды за время войны", – рассказывал ветеран.После трех месяцев лечения в госпитале он вновь вернулся на передовую.За время войны Ваграм, не раз рискуя собственной жизнью, спасал жизни других людей. Самые ужасные его воспоминания были связаны с событиями под Ковелем (Волынская область Украины — прим.) в апреле 1945 года. Ваграм попал в траншею с множеством раненых солдат, которые просили о помощи. Он взял одного из раненых на спину, выскочил из траншеи и быстрым шагом, без оружия, направился в санитарную часть. Уже темнело, оставив раненого, Терзян решил вернуться туда, куда, по его предположениям, двинулась его часть. Но он не успел, к этому времени сослуживцев там не было. Таких, как Терзян, "потерянных" было много, всех присоединили к другой части.Молодой парень из Абхазии дошел до Берлина, после Победы над фашизмом он еще пять лет прослужил в Германии. Лишь в 1950 году Ваграм Терзян был демобилизован.Ветеран Ваграм Нагапетович Терзян был награжден орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд", а также орденом Красной Звезды.
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости
Семья дважды получала похоронку: история ветерана Ваграма Терзяна
15:08 17.04.2025 (обновлено: 15:32 17.04.2025)
Ветеран Великой Отечественной войны Ваграм Терзян в 18-летнем возрасте попал на фронт.
Он был участником обороны Кавказа и штурма польских городов. Семья Терзяна дважды получала извещение о его гибели, но он выжил и дошел до Берлина.
Своей историей ветеран поделился со Sputnik в 2015 году.
Ваграма Терзяна призвали в Красную армию в 1943 году в возрасте 18 лет. Молодого солдата из Абхазии отправили в Азербайджан оборонять Кавказ, а после – в Белоруссию, где он служил на передовой в 77-й гвардейской дивизии.
Как рассказывал сам ветеран в интервью Sputnik, самой большой сложностью на фронте была потеря друзей.
"На передовой мы так часто теряли друзей, что не было смысла начинать дружбу. Только у тебя появился друг – через несколько часов он лежал с пулей во лбу", – с горечью отмечал Терзян.
В польском городе Познань при очередном ночном наступлении Терзян получил ранение в голову. Его семье даже прислали извещение о гибели.
"У меня была контузия. Я попал в госпиталь, долго приходил в себя, не разговаривал. Пролежал три месяца. Думали, что я умер, и послали домой похоронку. Черная бумага о моей гибели приходила моей семье дважды за время войны", – рассказывал ветеран.
После трех месяцев лечения в госпитале он вновь вернулся на передовую.
За время войны Ваграм, не раз рискуя собственной жизнью, спасал жизни других людей. Самые ужасные его воспоминания были связаны с событиями под Ковелем (Волынская область Украины — прим.) в апреле 1945 года. Ваграм попал в траншею с множеством раненых солдат, которые просили о помощи. Он взял одного из раненых на спину, выскочил из траншеи и быстрым шагом, без оружия, направился в санитарную часть.
Уже темнело, оставив раненого, Терзян решил вернуться туда, куда, по его предположениям, двинулась его часть. Но он не успел, к этому времени сослуживцев там не было. Таких, как Терзян, "потерянных" было много, всех присоединили к другой части.
Молодой парень из Абхазии дошел до Берлина, после Победы над фашизмом он еще пять лет прослужил в Германии. Лишь в 1950 году Ваграм Терзян был демобилизован.
Ветеран Ваграм Нагапетович Терзян был награжден орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд", а также орденом Красной Звезды.