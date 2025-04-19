https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/yunoshey-na-front-kak-ramanoz-chaladze-zaschischal-rodinu-ot-fashistov-1054527658.html

Юношей на фронт: как Раманоз Чаладзе защищал Родину от фашистов

Юношей на фронт: как Раманоз Чаладзе защищал Родину от фашистов

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Раманоз Чаладзе участвовал в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Украины, Чехословакии. Военный путь юноши начался, когда... 19.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-19T17:10+0300

2025-04-19T17:10+0300

2025-04-19T17:10+0300

великая победа — 80

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

лица победы

абхазия

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SputnikС началом войны Раманоз Чаладзе был направлен в Сухумское военное училище для прохождения курса военной подготовки, после чего в 1943 году его направили на оборону Кавказа.В Лазаревском Раманоз Чаладзе воевал в составе батареи артиллеристов. "Нас в одной батарее было пять человек. Нам дали приказ защищать адлерский аэропорт. Но мы там не задержались надолго, наши войска оттеснили немецкие", – говорил он в интервью Sputnik.После отступления немецких войск батарею Раманоза Чаладзе направили в Туапсе."Нас собрали и посадили в поезд, мы не знали, куда везут. Привезли нас в Туапсе. Там бои быстро закончились, немцев мы быстро разбили, после чего отправились на Сапун-гору, и, отогнав немцев дальше, прибыли в Краснодар", – рассказывал ветеран.После освобождения Краснодара Чаладзе был отправлен в Мелитополь, в 53-ий запасной полк, затем ветеран воевал на Крымском перешейке."Из Мелитополя мы шли пешком. Когда мы пришли к Крымскому перешейку, нас распределили, и мы пошли воевать. Нам не хватало винтовок, на одно отделение была одна винтовка, но при освобождении Крыма мы отобрали у врага много оружия", - рассказывал он.После этого Раманоза Чаладзе зачислили в разведку. "Меня зачислили в разведку, мне приходилось стоять на посту, опознавать немецкие самолеты и поднимать тревогу. Наша батарея шла за пехотой, когда пехота останавливалась, мы окапывались и вели артиллерийский огонь по противнику", – отмечал он.Кроме того, уроженец Абхазии участвовал также в освобождении Севастополя, Черновцов, Ужгорода."В Карпатах был тяжелейший бой. Наш командир был отчаянным бойцом, не страшился немецких войск. Он приказал нам разместиться на открытой местности, немцы заметили нашу батарею и начали закидывать фугасными снарядами. В это время я уехал за снарядами. Сразу двоих наших убили и ранили нескольких человек".После окончания войны Раманоз Чаладзе служил в Карпатах до 1950 года. За проявленное мужество в Великой Отечественной войне он был награжден медалями "За Отвагу" и "За оборону Кавказа". Ветеран ВОВ скончался в 2017 году.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/ot-leningrada-do-gendzana-boevoy-put-veterana-petra-grebenyuka-1054300017.html

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великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, абхазия