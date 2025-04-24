https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/lovili-banderovtsev-v-ukrainskikh-lesakh-istoriya-veterana-mikhaila-lazarenko-1054307157.html

Ловили бандеровцев в украинских лесах: история ветерана Михаила Лазаренко

Ловили бандеровцев в украинских лесах: история ветерана Михаила Лазаренко

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Лазаренко был призван в армию в 1944 году, демобилизовался в 1951 году уже в Абхазии. 24.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-24T13:10+0300

2025-04-24T13:10+0300

2025-04-24T13:10+0300

великая победа — 80

лица победы

абхазия

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101455/39/1014553921_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_1ae4dd635392bd7f35f6bc769077414e.jpg

SputnikЛазаренко Михаил Игнатьевич родился в 1926 году в Полтавской области. Когда началась война, ему было всего 15 лет.Во время оккупации фашисты вербовали молодежь, и подростку вместе с друзьями приходилось прятаться в лесах.В 1943 году, перед тем как Михаила призвали в армию, он пошел помогать отправлять на фронт боеприпасы.В 1944 году Михаила Лазаренко призвали в армию. Молодой солдат охранял правительственные линии от Краснограда до Перещепина. После этого Лазаренко работал в Харьковской области, где заготавливали лес для укрепления блиндажей на фронте.Несмотря на столь юный возраст, Лазаренко был направлен на отлов бандеровцев в лесах."Я не успел как следует понюхать пороха, но очень хотелось. Нас взяли в подмогу, когда партизаны прочесывали леса от бандеровцев. Это было в смоленских лесах, мы отлавливали их и передавали в органы", – отмечал Михаил Лазаренко.Долгожданный День Победы ветеран встретил в Харькове на полигоне.В октябре 1945 года Лазаренко был направлен в Абхазию для прохождения службы в Сухумском институте ядерных исследований, демобилизован Михаил Лазаренко был в 1951 году.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250423/ot-kubani-do-berlina-boevoy-put-mikhaila-sheroziya-iz-abkhazii-1054382409.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/pomogali-sbivat-nemetskie-samolety-istoriya-veterana-ksenii-timchenko-1054540009.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

лица победы, абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне