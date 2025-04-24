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Ловили бандеровцев в украинских лесах: история ветерана Михаила Лазаренко
Ловили бандеровцев в украинских лесах: история ветерана Михаила Лазаренко
Sputnik Абхазия
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Лазаренко был призван в армию в 1944 году, демобилизовался в 1951 году уже в Абхазии. 24.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-24T13:10+0300
2025-04-24T13:10+0300
2025-04-24T13:10+0300
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SputnikЛазаренко Михаил Игнатьевич родился в 1926 году в Полтавской области. Когда началась война, ему было всего 15 лет.Во время оккупации фашисты вербовали молодежь, и подростку вместе с друзьями приходилось прятаться в лесах.В 1943 году, перед тем как Михаила призвали в армию, он пошел помогать отправлять на фронт боеприпасы.В 1944 году Михаила Лазаренко призвали в армию. Молодой солдат охранял правительственные линии от Краснограда до Перещепина. После этого Лазаренко работал в Харьковской области, где заготавливали лес для укрепления блиндажей на фронте.Несмотря на столь юный возраст, Лазаренко был направлен на отлов бандеровцев в лесах."Я не успел как следует понюхать пороха, но очень хотелось. Нас взяли в подмогу, когда партизаны прочесывали леса от бандеровцев. Это было в смоленских лесах, мы отлавливали их и передавали в органы", – отмечал Михаил Лазаренко.Долгожданный День Победы ветеран встретил в Харькове на полигоне.В октябре 1945 года Лазаренко был направлен в Абхазию для прохождения службы в Сухумском институте ядерных исследований, демобилизован Михаил Лазаренко был в 1951 году.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
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лица победы, абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне
лица победы, абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне
Ловили бандеровцев в украинских лесах: история ветерана Михаила Лазаренко
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Лазаренко был призван в армию в 1944 году, демобилизовался в 1951 году уже в Абхазии.
Лазаренко Михаил Игнатьевич родился в 1926 году в Полтавской области. Когда началась война, ему было всего 15 лет.
Во время оккупации фашисты вербовали молодежь, и подростку вместе с друзьями приходилось прятаться в лесах.
В 1943 году, перед тем как Михаила призвали в армию, он пошел помогать отправлять на фронт боеприпасы.
"Когда немцев выгнали с нашей территории, нас, подростков, собрали 400 повозок. Там были и девушки. Мы подвозили боеприпасы с нашей станции Харон до Днепра, возили целыми неделями. Мужчин мало было, только подростки и женщины. Мы и пахали, и сеяли — выживать трудно было", – рассказал в интервью Sputnik в 2015 году ветеран.
В 1944 году Михаила Лазаренко призвали в армию. Молодой солдат охранял правительственные линии от Краснограда до Перещепина. После этого Лазаренко работал в Харьковской области, где заготавливали лес для укрепления блиндажей на фронте.
Несмотря на столь юный возраст, Лазаренко был направлен на отлов бандеровцев в лесах.
"Я не успел как следует понюхать пороха, но очень хотелось. Нас взяли в подмогу, когда партизаны прочесывали леса от бандеровцев. Это было в смоленских лесах, мы отлавливали их и передавали в органы", – отмечал Михаил Лазаренко.
Долгожданный День Победы ветеран встретил в Харькове на полигоне.
В октябре 1945 года Лазаренко был направлен в Абхазию для прохождения службы в Сухумском институте ядерных исследований, демобилизован Михаил Лазаренко был в 1951 году.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.