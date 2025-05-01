https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/badra-gunba-i-sergey-kirienko-osmotreli-novuyu-sportploschadku-v-sukhume-1054708468.html

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели новую спортплощадку в Сухуме

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели новую спортплощадку в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Абхазию с рабочим визитом 1 мая. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T17:00+0300

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко осмотрели строящуюся спортплощадку в Новом районе Сухума. Там еще предстоит уложить покрытие, но тренажеры уже установлены, и их успели опробовать юные спортсмены. Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь — в Сухуме, две — в Ткуарчале, по одной — в Очамчыре и Гале. Строительство финансируется Краснодарским краем. По словам председателя Совета краснодарского отделения движения "Россия молодая" Романа Марченко, пять сухумских площадок будут полностью готовы уже к концу мая, остальные — к концу июля. Кроме того, в столице строится еще пять детских площадок, их сдадут к концу июня.Кроме того, Кириенко и Гунба осмотрели муралы, нарисованные российскими художниками на доме №9 на улице Агрба. Все эскизы муралов были утверждены Сухумским горсобранием и согласованы с жителями. Работая над проектами, российские художники изучали абхазскую культуру и читали произведения Фазиля Искандера. Кириенко подчеркнул, что важно передать опыт местным художникам и строителям, чтобы они смогли продолжить это начинание. Художники также рассказали ему, что местные жители, проявляя традиционное гостеприимство, постоянно пытаются их подкормить. Проект осуществляется Фондом "Новые формы" и российским Фондом президентских грантов. Всего в Сухуме будет создано 10 муралов на жилых домах и образовательных учреждениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/novye-muraly-poyavilis-v-sukhume-1054698157.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-i-badra-gunba-osmotreli-sukhumskuyu-naberezhnuyu-1054705205.html

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