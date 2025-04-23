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Диспансеризация завершена в четырех районах Абхазии
Диспансеризация завершена в четырех районах Абхазии
Sputnik Абхазия
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась 12 февраля, российские врачи уже осмотрели более 19 тысяч детей. 23.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-23T14:33+0300
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Диспансеризация школьников уже завершилась в Гудаутском, Очамчырском, Сухумском и Гулрыпшском районах, заявил на брифинге министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Он добавил, что с 12 февраля по 23 апреля российские врачи осмотрели около 19 тысяч детей – более трети детского населения в Абхазии. Чаще всего они выявляли нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, проблемы со зрением. Кроме того, бригада из 11 врачей также выезжает на дом к детям с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут попасть на диспансеризацию.Анализами в рамках диспансеризации занимаются три абхазские лаборатории. В сутки проводится не менее 1200 исследований — общеклинических, биохимических, гормональных.Эдуард Бутба добавил, что 10 детей уже получили направления на лечение в федеральных медцентрах после телемедицинских консультаций.Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии. Она проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250418/vzaimnyy-interes-chto-vyyavlyayut-rossiyskie-vrachi-vo-vremya-dispanserizatsii-detey-v-abkhazii--1054510202.html
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абхазия, диспансеризация, новости, здравоохранение
абхазия, диспансеризация, новости, здравоохранение
Диспансеризация завершена в четырех районах Абхазии
14:33 23.04.2025 (обновлено: 14:42 23.04.2025)
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась 12 февраля, российские врачи уже осмотрели более 19 тысяч детей.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Диспансеризация школьников уже завершилась в Гудаутском, Очамчырском, Сухумском и Гулрыпшском районах, заявил на брифинге министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
Он добавил, что с 12 февраля по 23 апреля российские врачи осмотрели около 19 тысяч детей – более трети детского населения в Абхазии. Чаще всего они выявляли нарушения опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, проблемы со зрением.
Кроме того, бригада из 11 врачей также выезжает на дом к детям с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут попасть на диспансеризацию.
Анализами в рамках диспансеризации занимаются три абхазские лаборатории. В сутки проводится не менее 1200 исследований — общеклинических, биохимических, гормональных.
Эдуард Бутба добавил, что 10 детей уже получили направления на лечение в федеральных медцентрах после телемедицинских консультаций.
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет продлится до мая и охватит все районы Абхазии.
Она проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря договоренностям Бадры Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.