https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/nado-zaschischat-rodinu-istoriya-ekateriny-khiryanovoy-1054671297.html
"Надо защищать Родину": история Екатерины Хирьяновой
"Надо защищать Родину": история Екатерины Хирьяновой
Sputnik Абхазия
Ветеран Екатерина Хирьянова попала на войну в 1942 году и оповещала армию о налетах немецкой авиации. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T17:00+0300
2025-05-02T17:00+0300
2025-05-02T17:00+0300
великая победа — 80
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
лица победы
история
вов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101447/88/1014478815_0:0:936:528_1920x0_80_0_0_8ffdc89db4afe4d7cda3a39fae78bfb2.jpg
"Конечно, мне, молодой девушке, было трудно, но я понимала, что надо защищать Родину". Так рассказывала ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Хирьянова о первых днях на фронте в интервью Sputnik в 2015 году.SputnikВраг летит!Девушку призвали в армию в 1942 году, ее отправили служить в 33-й отдельный прожекторный батальон в Батуми. Перед батальоном стояла задача оповещения штаба о налете немецкой авиации."Мы стояли на вышках и наблюдали. Если летел немецкий самолет, мы передавали нашим информацию по рации", – рассказывала она.Освобождение Кавказа и демобилизацияВскоре девушку отправили служить в Абхазию. Она была в составе батальона воздушного наблюдения и оповещения связи.Здесь Хирьянова и ее сослуживцы пробыли недолго. Они были отправлены в Минеральные воды, где приняли участие в освобождении Кавказа.В этот раз Екатерине и ее однополчанам повезло, они выскочили из вагонов и успели укрыться.Фронтовой путь бесстрашной девушки лежал через Брянск в Латвию. В Брянске, рассказывала она, пришлось идти по заминированной дороге и нести в руках винтовку, противогаз, вещмешок.В 1945 году Хирьянову демобилизовали. Судьба вернула ее в Абхазию, где она и прожила до последних дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/ya-doshel-do-berlina-frontovye-istorii-avedisa-kalaydzhyana-1054666711.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/glavnyy-ekzamen-kak-studentka-avtoshkoly-ot-fashistov-spasalas-1054665828.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101447/88/1014478815_36:0:908:654_1920x0_80_0_0_ece0c886ee405f0988f667dab8d0e5ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, история, вов
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, история, вов
"Надо защищать Родину": история Екатерины Хирьяновой
Ветеран Екатерина Хирьянова попала на войну в 1942 году и оповещала армию о налетах немецкой авиации.
"Конечно, мне, молодой девушке, было трудно, но я понимала, что надо защищать Родину". Так рассказывала ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Хирьянова о первых днях на фронте в интервью Sputnik в 2015 году.
Девушку призвали в армию в 1942 году, ее отправили служить в 33-й отдельный прожекторный батальон в Батуми. Перед батальоном стояла задача оповещения штаба о налете немецкой авиации.
"Мы стояли на вышках и наблюдали. Если летел немецкий самолет, мы передавали нашим информацию по рации", – рассказывала она.
Освобождение Кавказа и демобилизация
Вскоре девушку отправили служить в Абхазию. Она была в составе батальона воздушного наблюдения и оповещения связи.
Здесь Хирьянова и ее сослуживцы пробыли недолго. Они были отправлены в Минеральные воды, где приняли участие в освобождении Кавказа.
После продвижения советской армии батальон воздушного наблюдения перебросили в Ростов. В дороге немцы начали бомбить с воздуха поезд.
В этот раз Екатерине и ее однополчанам повезло, они выскочили из вагонов и успели укрыться.
Фронтовой путь бесстрашной девушки лежал через Брянск в Латвию. В Брянске, рассказывала она, пришлось идти по заминированной дороге и нести в руках винтовку, противогаз, вещмешок.
В 1945 году Хирьянову демобилизовали. Судьба вернула ее в Абхазию, где она и прожила до последних дней.