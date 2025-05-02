https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/nado-zaschischat-rodinu-istoriya-ekateriny-khiryanovoy-1054671297.html

"Надо защищать Родину": история Екатерины Хирьяновой

"Надо защищать Родину": история Екатерины Хирьяновой

Sputnik Абхазия

Ветеран Екатерина Хирьянова попала на войну в 1942 году и оповещала армию о налетах немецкой авиации. 02.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-02T17:00+0300

2025-05-02T17:00+0300

2025-05-02T17:00+0300

великая победа — 80

абхазия

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"Конечно, мне, молодой девушке, было трудно, но я понимала, что надо защищать Родину". Так рассказывала ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Хирьянова о первых днях на фронте в интервью Sputnik в 2015 году.SputnikВраг летит!Девушку призвали в армию в 1942 году, ее отправили служить в 33-й отдельный прожекторный батальон в Батуми. Перед батальоном стояла задача оповещения штаба о налете немецкой авиации."Мы стояли на вышках и наблюдали. Если летел немецкий самолет, мы передавали нашим информацию по рации", – рассказывала она.Освобождение Кавказа и демобилизацияВскоре девушку отправили служить в Абхазию. Она была в составе батальона воздушного наблюдения и оповещения связи.Здесь Хирьянова и ее сослуживцы пробыли недолго. Они были отправлены в Минеральные воды, где приняли участие в освобождении Кавказа.В этот раз Екатерине и ее однополчанам повезло, они выскочили из вагонов и успели укрыться.Фронтовой путь бесстрашной девушки лежал через Брянск в Латвию. В Брянске, рассказывала она, пришлось идти по заминированной дороге и нести в руках винтовку, противогаз, вещмешок.В 1945 году Хирьянову демобилизовали. Судьба вернула ее в Абхазию, где она и прожила до последних дней.

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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, история, вов