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Почти 22 тысячи детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии
Почти 22 тысячи детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии
Sputnik Абхазия
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T17:30+0300
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Около 22 тысяч детей уже осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии. Осмотр проходит в школах, детских садах, планируется охватить реабилитационный центр и среднепрофессиональные учреждения. В Абхазии работают четыре бригады врачей Ставропольского края, Саратовской и Воронежской областей, а также отдельная группа врачей из Национального медцентра здоровья детей. Среди врачей два педиатра, хирург-уролог, ортопед, кардиолог, детский эндокринолог, лор-врач, офтальмолог и детский гинеколог. По словам руководителя региональных бригад врачей Александра Букша, наиболее часто встречаются патологии опорно-двигательного аппарата, эндокринологические заболевания и проблемы со зрением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/glava-minzdrava-rossii-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-abkhaziyu-1054693492.html
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абхазия, новости, диспансеризация, здравоохранение
Почти 22 тысячи детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии
17:30 02.05.2025 (обновлено: 17:34 02.05.2025)
Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Около 22 тысяч детей уже осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии.
Осмотр проходит в школах, детских садах, планируется охватить реабилитационный центр и среднепрофессиональные учреждения.
В Абхазии работают четыре бригады врачей Ставропольского края, Саратовской и Воронежской областей, а также отдельная группа врачей из Национального медцентра здоровья детей. Среди врачей два педиатра, хирург-уролог, ортопед, кардиолог, детский эндокринолог, лор-врач, офтальмолог и детский гинеколог.
По словам руководителя региональных бригад врачей Александра Букша, наиболее часто встречаются патологии опорно-двигательного аппарата, эндокринологические заболевания и проблемы со зрением.