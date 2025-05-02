https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/pochti-22-tysyachi-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-ramkakh-dispanserizatsii-v-abkhazii-1054744525.html

Почти 22 тысячи детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии

Почти 22 тысячи детей осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии

Sputnik Абхазия

Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля. 02.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Около 22 тысяч детей уже осмотрели российские врачи в рамках диспансеризации в Абхазии. Осмотр проходит в школах, детских садах, планируется охватить реабилитационный центр и среднепрофессиональные учреждения. В Абхазии работают четыре бригады врачей Ставропольского края, Саратовской и Воронежской областей, а также отдельная группа врачей из Национального медцентра здоровья детей. Среди врачей два педиатра, хирург-уролог, ортопед, кардиолог, детский эндокринолог, лор-врач, офтальмолог и детский гинеколог. По словам руководителя региональных бригад врачей Александра Букша, наиболее часто встречаются патологии опорно-двигательного аппарата, эндокринологические заболевания и проблемы со зрением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/glava-minzdrava-rossii-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-abkhaziyu-1054693492.html

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