https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/nam-udalos-otbrosit-vraga-boevoy-put-tarasa-dzhgarkava-1054671848.html

"Нам удалось отбросить врага": боевой путь Тараса Джгаркава

"Нам удалось отбросить врага": боевой путь Тараса Джгаркава

Sputnik Абхазия

Тарас Джгаркава был призван на Великую Отечественную войну в конце 1942 года. Из родного села в Галском районе он уехал в 18 лет. 03.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-03T09:00+0300

2025-05-03T09:00+0300

2025-05-03T09:00+0300

великая победа — 80

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

вов

история

лица победы

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Юноше предстояло участвовать в боях за освобождение "Малой Земли", Крыма, Ураины и Польши.Большие потериВ 1942 году Тарас вместе с другими юношами был доставлен на теплоходе из Сухума в Сочи, откуда подразделение пешком направилось к Новороссийску для участия в боях за "Малую Землю" (плацдарм на косе в районе Станички в Новороссийске, который советские войска обороняли 225 дней, прим. ред.)"Когда наступило затишье, нам принесли еду. Но кто будет кушать, когда вокруг тебя убитые сослуживцы", — с горечью вспоминал ветеран в интервью Sputnik в 2015 году.Путь к ПобедеПосле освобождения "Малой Земли", Тарас Джгаркава принимал участие в боях за освобождение Анапы и Таманского полуострова. В конце 1943 года он вступил в отряды 1-го Украинского фронта.В 1944 году у Винницы ветеран был ранен, рядом с ним разорвалась немецкая мина.И даже в госпитале, где солдат восстанавливался после травмы, ему пришлось "соседствовать" с немцами."Необычно было лежать в палате с немцами. Они, я помню, не ели черный хлеб, им приносили белый. А мы были рады и черный хлеб съесть", — вспоминал Тарас Джгаркава.День Победы Тарас Джгаркава встретил в городе Лигниц, который на тот момент относился к Германии (после войны он отошел Польше, прим.ред). Через полгода ветеран Великой Отечественной войны был демобилизован и вернулся в родное село.Великая Отечественная война унесла жизни двух старших братьев Тараса Джгаркава. Сам он ушел из жизни в 2020 году в возрасте 97 лет.

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Sputnik Абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, вов, история, лица победы