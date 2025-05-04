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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 мая

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 мая

Sputnik Абхазия

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует нестабильное барическое поле пониженного давления, погода будет неустойчивой. 04.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-04T18:00+0300

2025-05-04T18:00+0300

2025-05-04T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. В понедельник, 5 мая, в Абхазии ожидается погода будет неустойчивой. Облачная погода с прояснениями, утром до полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, туман.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до 11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

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погода в абхазии, абхазия