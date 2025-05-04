https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/vazhnye-svyazi-kak-soldat-iz-abkhazii-nemtsev-podslushival-1054756460.html

Важные связи: как солдат из Абхазии немцев "подслушивал"

Важные связи: как солдат из Абхазии немцев "подслушивал"

Sputnik Абхазия

Уроженец села Багрыпш Гагрского района Хорен Чакрян был призван в армию в 1941 году и проходил службу в 387-м батальоне связи Горячего Ключа. 04.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-04T18:05+0300

2025-05-04T18:05+0300

2025-05-04T18:05+0300

великая победа — 80

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

лица победы

абхазия

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С началом войны его сослуживцы были распределены в другие части, лишь Хорен остался на связи с врагами.SputnikОхота за ЖуковымОтдельный батальон связи был предназначен для развертывания и эксплуатации систем связи, обеспечения, управления подразделениями бригады во всех видах их боевой деятельности. Говоря проще, солдаты тянули провода и обеспечивали фронт связью.В интервью Sputnik в 2015 году ветеран Чакрян рассказывал, как однажды во время пребывания в Будапеште связисты услышали, что идет охота за Георгием Жуковым.Немцы хотели поймать его и утопить советского маршала в немецком озере Балатон. Но просчитались, благодаря вовремя полученной информации трагедии удалось избежать, и в ловушку по итогу попали сами нацисты.Со слезами на глазахПобеду бригада Хорена Чакряна встретила в Чехословакии. Это действительно был день "со слезами на глазах", вспоминал ветеран.За вклад в Победу связист был награжден медалью "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени.Хорен был демобилизован в 1948 году. Он вернулся в Абхазию и устроился работать в колхозе Багрыпша, со временем стал руководителем звена по выращиванию табака. Под руководством Чакряна полеводческое звено стало одним из лучших в колхозе.За большие достижения в сельском хозяйстве он удостоился званий "Герой Социалистического труда" и "Ветеран труда".После выхода на пенсию Чакрян проживал в Сочи. Он ушел из жизни в феврале 2018 года.

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Sputnik Абхазия

великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, абхазия