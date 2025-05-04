https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/vazhnye-svyazi-kak-soldat-iz-abkhazii-nemtsev-podslushival-1054756460.html
Важные связи: как солдат из Абхазии немцев "подслушивал"
Важные связи: как солдат из Абхазии немцев "подслушивал"
Sputnik Абхазия
Уроженец села Багрыпш Гагрского района Хорен Чакрян был призван в армию в 1941 году и проходил службу в 387-м батальоне связи Горячего Ключа. 04.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-04T18:05+0300
2025-05-04T18:05+0300
2025-05-04T18:05+0300
великая победа — 80
великая отечественная война
80-летие победы в великой отечественной войне
лица победы
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С началом войны его сослуживцы были распределены в другие части, лишь Хорен остался на связи с врагами.SputnikОхота за ЖуковымОтдельный батальон связи был предназначен для развертывания и эксплуатации систем связи, обеспечения, управления подразделениями бригады во всех видах их боевой деятельности. Говоря проще, солдаты тянули провода и обеспечивали фронт связью.В интервью Sputnik в 2015 году ветеран Чакрян рассказывал, как однажды во время пребывания в Будапеште связисты услышали, что идет охота за Георгием Жуковым.Немцы хотели поймать его и утопить советского маршала в немецком озере Балатон. Но просчитались, благодаря вовремя полученной информации трагедии удалось избежать, и в ловушку по итогу попали сами нацисты.Со слезами на глазахПобеду бригада Хорена Чакряна встретила в Чехословакии. Это действительно был день "со слезами на глазах", вспоминал ветеран.За вклад в Победу связист был награжден медалью "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени.Хорен был демобилизован в 1948 году. Он вернулся в Абхазию и устроился работать в колхозе Багрыпша, со временем стал руководителем звена по выращиванию табака. Под руководством Чакряна полеводческое звено стало одним из лучших в колхозе.За большие достижения в сельском хозяйстве он удостоился званий "Герой Социалистического труда" и "Ветеран труда".После выхода на пенсию Чакрян проживал в Сочи. Он ушел из жизни в феврале 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/nam-udalos-otbrosit-vraga-boevoy-put-tarasa-dzhgarkava-1054671848.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/put-v-nebo-istoriya-pervogo-abkhazskogo-letchika-viktora-argun-1054576245.html
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великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, абхазия
великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, абхазия
Важные связи: как солдат из Абхазии немцев "подслушивал"
Уроженец села Багрыпш Гагрского района Хорен Чакрян был призван в армию в 1941 году и проходил службу в 387-м батальоне связи Горячего Ключа.
С началом войны его сослуживцы были распределены в другие части, лишь Хорен остался на связи с врагами.
Отдельный батальон связи был предназначен для развертывания и эксплуатации систем связи, обеспечения, управления подразделениями бригады во всех видах их боевой деятельности. Говоря проще, солдаты тянули провода и обеспечивали фронт связью.
В интервью Sputnik в 2015 году ветеран Чакрян рассказывал, как однажды во время пребывания в Будапеште связисты услышали, что идет охота за Георгием Жуковым.
Немцы хотели поймать его и утопить советского маршала в немецком озере Балатон. Но просчитались, благодаря вовремя полученной информации трагедии удалось избежать, и в ловушку по итогу попали сами нацисты.
Победу бригада Хорена Чакряна встретила в Чехословакии. Это действительно был день "со слезами на глазах", вспоминал ветеран.
"Трудно было поверить, что война закончилась, ведь нам столько пришлось пережить. Мы, связисты, больше переживали за тех, кто был на передовой фронта. Ведь если даже тыл подвергался обстрелу, то трудно представить, что переживали бойцы на передовой", — рассказывал Чакрян.
За вклад в Победу связист был награжден медалью "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени.
Хорен был демобилизован в 1948 году. Он вернулся в Абхазию и устроился работать в колхозе Багрыпша, со временем стал руководителем звена по выращиванию табака. Под руководством Чакряна полеводческое звено стало одним из лучших в колхозе.
За большие достижения в сельском хозяйстве он удостоился званий "Герой Социалистического труда" и "Ветеран труда".
После выхода на пенсию Чакрян проживал в Сочи. Он ушел из жизни в феврале 2018 года.