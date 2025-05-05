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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/angiograf-v-respublikanskoy-bolnitse-ustanovyat-k-1-iyulya-1054780270.html
Ангиограф в Республиканской больнице установят к 1 июля
Ангиограф в Республиканской больнице установят к 1 июля
Sputnik Абхазия
Ангиограф - оборудование для обследования сосудов, помогает выявить закупоривания, возможные очаги возникновения тромбов, места сужений и истончений стенок. 05.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. На территории Республиканской больницы строится помещение, в котором уже к 1 июля будет установлен ангиограф.Ангиограф – это аппарат, который в режиме реального времени позволяет исследовать сосуды сердца, головного мозга, шеи, конечностей, рассказал завотделения сосудистой хирургии Анри Арнаут.Он необходим для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, инфарктами миокарда, тромбозами. В год около 300 жителей Абхазии вынуждены выезжать на ангиографическое обследование из-за отсутствия в республике необходимого оборудования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-posetil-respublikanskuyu-bolnitsu-v-sukhume-1054703752.html
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абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение

Ангиограф в Республиканской больнице установят к 1 июля

21:42 05.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукРеспубликанская больница
Республиканская больница - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ангиограф - оборудование для обследования сосудов, помогает выявить закупоривания, возможные очаги возникновения тромбов, места сужений и истончений стенок.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. На территории Республиканской больницы строится помещение, в котором уже к 1 июля будет установлен ангиограф.
Стоит оборудование около 100 миллионов рублей и было приобретено благодаря средствам российской помощи.
Ангиограф – это аппарат, который в режиме реального времени позволяет исследовать сосуды сердца, головного мозга, шеи, конечностей, рассказал завотделения сосудистой хирургии Анри Арнаут.
Он необходим для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, инфарктами миокарда, тромбозами.
В год около 300 жителей Абхазии вынуждены выезжать на ангиографическое обследование из-за отсутствия в республике необходимого оборудования.
Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2025
В Абхазии
Сергей Кириенко посетил Республиканскую больницу в Сухуме
1 мая, 13:58
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