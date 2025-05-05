https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/angiograf-v-respublikanskoy-bolnitse-ustanovyat-k-1-iyulya-1054780270.html

Ангиограф в Республиканской больнице установят к 1 июля

Ангиограф в Республиканской больнице установят к 1 июля

Sputnik Абхазия

Ангиограф - оборудование для обследования сосудов, помогает выявить закупоривания, возможные очаги возникновения тромбов, места сужений и истончений стенок. 05.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. На территории Республиканской больницы строится помещение, в котором уже к 1 июля будет установлен ангиограф.Ангиограф – это аппарат, который в режиме реального времени позволяет исследовать сосуды сердца, головного мозга, шеи, конечностей, рассказал завотделения сосудистой хирургии Анри Арнаут.Он необходим для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, инфарктами миокарда, тромбозами. В год около 300 жителей Абхазии вынуждены выезжать на ангиографическое обследование из-за отсутствия в республике необходимого оборудования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-posetil-respublikanskuyu-bolnitsu-v-sukhume-1054703752.html

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