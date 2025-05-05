https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/bolee-70-telemeditsinskikh-konsultatsiy-proveli-abkhazskie-vrachi-s-fevralya-1054780404.html

Более 70 телемедицинских консультаций провели абхазские врачи с февраля

Более 70 телемедицинских консультаций провели абхазские врачи с февраля

Sputnik Абхазия

Центр телемедицинских консультаций открылся при Республиканской больнице 20 февраля в результате договоренности Бадры Гунба и Михаила Мурашко. 05.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-05T21:48+0300

2025-05-05T21:48+0300

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. С момента открытия абхазские врачи провели 78 телемедицинских консультаций с российскими коллегами по 35 пациентам, сообщила Sputnik руководитель центра Виктория Гогия.По ее словам 22 из них - дети, причем 14 юных пациентов направили на консультации по результатам диспансеризации, которую проводят российские врачи."Система телемедицинских консультаций позволяет обеспечить общение по схеме врач-врач. Это возможность обсуждения тяжелых пациентов, тяжелых клинических случаев с коллегами более высокого уровня, экспертного класса, с клиниками, федеральными медицинскими научными исследовательскими центрами Российской Федерации и региональными центрами", — подчеркнула Гогия.Она уточнила, что в основном абхазские специалисты консультируются с врачами из медцентров Москвы и Краснодарского края. Иногда эти консультации проводятся в формате видеоконференции, когда врачи из разных регионов обсуждают сложный случай в режиме онлайн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-posetil-respublikanskuyu-bolnitsu-v-sukhume-1054703752.html

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