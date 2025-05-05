https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/pobeditel-komandy-abkhazii-beslan-arshba-stal-glavoy-otdela-v-goskomsporta-1054770163.html

Победитель "Команды Абхазии" Беслан Аршба стал главой отдела в Госкомспорта

Победитель "Команды Абхазии" Беслан Аршба стал главой отдела в Госкомспорта

Sputnik Абхазия

Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. 05.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-05T12:09+0300

2025-05-05T12:09+0300

2025-05-05T13:03+0300

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Победитель "Команды Абхазии" Беслан Аршба назначен начальником отдела по работе с молодежью Госкомитета по делам молодежи и спорту, сообщили в пресс-службе комитета. Ранее эту должность занимал Идрис Кара-Осман-оглы, переведенный на должность статс-секретаря. Нового руководителя коллективу представил вице-премьер, и.о. главы Госкомитета Таращ Хагба. Сам Аршба также подчеркнул значимость молодежной политики для государства."Более 30 лет назад, в сложный послевоенный период, по инициативе первого президента был создан Фонд молодежи. Сегодня, в мирное время, мы обязаны вывести эту сферу на новый уровень. Наша цель — создать условия, при которых каждый молодой человек в Абхазии будет чувствовать свою значимость и иметь возможности для развития", – сказал он.Аршба выразил надежду, что совместными усилиями удастся реализовать проекты, направленные на поддержку инициатив молодого поколения.Конкурс "Команда Абхазии" был запущен 12 февраля. Заявки подали более 3 тысяч человек, победителями стали 22 молодых управленца. Проект проводился при поддержке платформы "Россия – страна возможностей".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/kirienko-v-abkhazii-proizoshla-kadrovaya-revolyutsiya-1054714943.html

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