https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/respublikanskuyu-detskuyu-bolnitsu-postroyat-k-kontsu-2026-goda-1054780129.html

Республиканскую детскую больницу построят к концу 2026 года

Республиканскую детскую больницу построят к концу 2026 года

Sputnik Абхазия

Работы ведутся в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. уже получен аванс в размере 191 миллион рублей. 05.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-05T21:37+0300

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2025-05-05T21:37+0300

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Строительство нового здания Республиканской детской больницы завершат к концу 2026 года. Здание рассчитано на 66 койко-мест, при строительстве была учтена сейсмическая опасность. Объект строится на средства российской финпомощи. Кроме того, у больницы будет своя трансформаторная подстанция и дизельное обеспечение. В случае отключения света операционные и кабинеты диагностики будут оснащены бесперебойным питанием.Больница строится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Общий лимит финансирования — 651,9 миллиона рублей. Общая площадь здания составит 4550,79 кв. м. В нем расположатся отделения чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приемное и диагностическое отделения, бытовые помещения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-posetil-respublikanskuyu-bolnitsu-v-sukhume-1054703752.html

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