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Республиканскую детскую больницу построят к концу 2026 года
Республиканскую детскую больницу построят к концу 2026 года
Sputnik Абхазия
Работы ведутся в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. уже получен аванс в размере 191 миллион рублей. 05.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-05T21:37+0300
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Строительство нового здания Республиканской детской больницы завершат к концу 2026 года. Здание рассчитано на 66 койко-мест, при строительстве была учтена сейсмическая опасность. Объект строится на средства российской финпомощи. Кроме того, у больницы будет своя трансформаторная подстанция и дизельное обеспечение. В случае отключения света операционные и кабинеты диагностики будут оснащены бесперебойным питанием.Больница строится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Общий лимит финансирования — 651,9 миллиона рублей. Общая площадь здания составит 4550,79 кв. м. В нем расположатся отделения чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приемное и диагностическое отделения, бытовые помещения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/sergey-kirienko-posetil-respublikanskuyu-bolnitsu-v-sukhume-1054703752.html
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абхазия, новости, здравоохранение
Республиканскую детскую больницу построят к концу 2026 года
Работы ведутся в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. уже получен аванс в размере 191 миллион рублей.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Строительство нового здания Республиканской детской больницы завершат к концу 2026 года.
По словам главного инженера УКС Абхазии Анатолия Бигвава, сейчас идут работы по опалубке, армированию и бетонированию первого этажа. Ранее на территории снесли старые строения, убрали мусор, провели канализацию и воду.
Здание рассчитано на 66 койко-мест, при строительстве была учтена сейсмическая опасность. Объект строится на средства российской финпомощи.
Кроме того, у больницы будет своя трансформаторная подстанция и дизельное обеспечение. В случае отключения света операционные и кабинеты диагностики будут оснащены бесперебойным питанием.
Больница строится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Общий лимит финансирования — 651,9 миллиона рублей. Общая площадь здания составит 4550,79 кв. м.
В нем расположатся отделения чистой хирургии, гнойной хирургии, два операционных блока, стоматология, приемное и диагностическое отделения, бытовые помещения.