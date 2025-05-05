https://sputnik-abkhazia.ru/20250505/vystavka-kino-pobedy-otkrylas-v-muzee-boevoy-slavy-v-sukhume-1054773420.html

Выставка "Кино Победы" открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме

Выставка "Кино Победы" открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Выставка организована Государственным центральным музеем кино Москвы при поддержке министерств культуры России и Абхазии, представительства Россотрудничества в... 05.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-05T14:31+0300

2025-05-05T14:31+0300

2025-05-05T15:44+0300

великая победа — 80

абхазия

новости

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Кино Победы", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Музее Боевой Слава имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Она организована Государственным центральным музеем кино Москвы. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин, выступая перед собравшимися, отметил, что в Абхазии 80-летие Победы отмечают намного активнее, чем в большинстве других стран мира. "Это показатель того, что мы со времен войны, когда были единым народом, сохраняем ту духовную связь сквозь годы, сквозь времена, которая была характерна для наших дедов и отцов", – заявил он. Шургалин напомнил, что выходцы из Абхазии принимают участие в специальной военной операции, и с их помощью была завершена операция по освобождению Курской области. "Мы отмечаем, что, как и много десятилетий назад, абхазы героически проявили себя", – подчеркнул дипломат. На выставке представлены фотоматериалы и описания героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. Кроме того, посетители могут ознакомиться с историей создания известных фильмов о Великой Отечественной войне, узнать больше о знаковых событиях и переломных моментах.Выставка "Кино Победы" будет открыта в Музее Боевой Славы до 9 мая. Затем, с 13 мая по 30 июня, ее можно будет посмотреть в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250426/rossiyskie-voyska-osvobodili-kurskuyu-oblast-1054628056.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/vystavka-80-let-nashey-obschey-pobede-otkrylas-v-sukhume-1054674547.html

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абхазия, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне