https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/dostavit-lyuboy-tsenoy-kak-aykaram-manukyan-iz-poselka-bzyb-pomog-pobedit-fashizm-1054680540.html

Доставить любой ценой: как Айкарам Манукян из поселка Бзыбь помог победить фашизм

Доставить любой ценой: как Айкарам Манукян из поселка Бзыбь помог победить фашизм

Sputnik Абхазия

Айкарам Манукян из села Бзыбь в годы Великой Отечественной войны был одним из тех, кто обеспечивал позиции боеприпасами и провизией, рискуя своей жизнью. 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T08:00+0300

2025-05-08T08:00+0300

2025-05-08T10:38+0300

80-летие победы в великой отечественной войне

великая победа — 80

лица победы

вов

ветераны

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О том, как 20-летнего Айкарама Манукяна призвали в армию, а затем на войну, как он помогал приблизить победу над фашизмом и через что ему пришлось пройти, где он встретил долгожданный День Победы и почему решил навсегда остаться в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Годы берут своеВ день нашей прошлой встречи с ветераном Великой Отечественной войны Айкарамом Манукяном весной 2023 года он нас встретил с тростью в одной руке и костылем в другой, но на своих ногах.Его сын Александр рассказал нам тогда, что еще пару дней назад отец "бегал", как мальчишка, наколол дрова на небольшой грузовик и даже находил силы поработать в саду. Прошло всего два года, и в этот раз ветеран предстал перед нами совершенно в ином состоянии.Он сидел на инвалидной коляске и при виде гостей, как того требуют обычаи, попытался привстать. Год назад у Айкарама Манукяна образовалась гангрена на ноге. Во избежание ее распространения, ногу пришлось ампутировать.Манукяну 103 года. В основном он живет в Краснодаре у сына, но на праздники всегда приезжает к себе домой в поселок Бзыбь, где его ждет большая семья. Пасху и День Победы в Великой Отечественной войне он обязательно отмечает в Абхазии.Несмотря на слабое состояние здоровья и передвижение на инвалидной коляске, Манукян не теряет оптимизма. На жизнь не жалуется, а легкая улыбка частенько появляется на его лице.Страшные временаБез улыбки, пожалуй, он вспоминает лишь самое страшное время в жизни сотен миллионов людей – Великую Отечественную войну.Айкарам Манукян родился в 1922 году в Варденисе, в Армении. В 1942 году, когда ему было 20 лет, его призвали в армию. Спустя месяц его отправили служить в Абхазию в 91-й бригаде 4-го отдельного батальона.Не раз Манукян и его товарищи попадали под артиллерийские обстрелы немцев. Приходилось прятаться от снарядов где придется, так как укрыться от них в лесу и на горных перевалах особо было негде. Спастись удавалось далеко не всем.Тела погибших в лучшем случае забирала на обратном пути, но так происходило не всегда. Многих вовсе не находили и они все еще покоятся где-то вдали от дома.Труженикам тыла, как и солдатам, особенно тяжело приходилось зимой, когда выпадали полутораметровые снежные сугробы. Непогода не могла стать причиной для приостановки поставок на позиции. С большим трудом и любой ценой они добирались до позиций защитников перевалов.Найти дорогу к позициям им помогали жители сел, в основном это были охотники, которые хорошо знали местность."Нам приходилось по 40-45 килограммов груза тащить на себе. Бывало 10 километров проходили, а бывало и 30-40 километров. Когда немцы отступили, наш батальон вернули назад в Сухум. В 1944 году советские войска уже выбивали фашистов, и стало спокойнее. С того года нас больше не трогали", – отметил он.Настал долгожданный День Победы. 9 мая 1945 года Манукян встретил в Абхазии. По его словам, это был один из самых счастливых дней в его жизни. Все ликовали, танцевали, бросали в воздух каски и пилотки, но праздничного застолья не было.Остаться в АбхазииПосле победы Айкарам Манукян не покинул Абхазию, он стал работать в строительном батальоне и возил на объекты пленных фашистов. По воспоминаниям ветерана, немцев среди них было не так много. Большая часть пленных были венграми, болгарами, румынами.Лишь в 1949 году, спустя восемь лет после того как он уехал из Армении, ему удалось вернуться домой. Пробыл он там всего один месяц, так как в Абхазии его ждала невеста.По возвращении в Абхазию Манукян стал работать пожарным, а его супруга Груния Багарян трудилась в колхозе. Они купили небольшой участок в селе Бзыбь и построили дом. У них родились два сына и две дочери.В 2006 году ушла из жизни супруга ветерана Груния Багарян. По словам членов семьи, он тяжело перенес эту утрату.День рождения Айкарам Манукян отмечает 15 мая, но в правильности этой даты он не уверен. Дело в том, что в ту пору записи о рождении вели священники, а простой народ не всегда точно запоминал, в какой именно день на свет появлялись дети. Родители его знали, что это было во второе воскресенье мая. Примерно прикинули, что день выпал на 15 число.В паспорте тоже не все четко. В графе "дата рождения" указан 1924 год. Как объяснил пенсионер, так нужно было для мобилизации в период войны.В годы Великой Отечественной войны "За оборону Кавказа" в Абхазии было награждено 8800 человек. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" – более 32 тысяч.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания "Герой Советского Союза".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/geroicheskiy-podvig-kak-abkhazskiy-boets-udostoilsya-vysshey-nagrady-v-velikoy-otechestvennoy-1054576154.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/nochnaya-vedma-v-nebe-istoriya-voyny-abkhazskoy-letchitsy-meri-avidzba-1054576067.html

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Sputnik Абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне, лица победы, вов, ветераны