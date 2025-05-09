https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/sluzhil-v-vdv-istoriya-veterana-bronislava-bankovskogo-1054382167.html

Служил в ВДВ: история ветерана Бронислава Банковского

Служил в ВДВ: история ветерана Бронислава Банковского

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Банковский родился в Сухуме. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T09:00+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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Он начал военную службу в снайперской школе, затем воевал в Воздушно-десантных войсках. SputnikВ 1941 году Брониславу Банковскому исполнилось 16 лет. Его мать не хотела, чтобы сын уходил в армию, и в документах указала его возраст на год младше. Попытка остановить сына не удалась – Банковский сумел обмануть маму и все же ушел на военную службу в марте 1943 года.Он попал в 27-ю снайперскую школу в Тбилиси, по окончании которой добровольно ушел в ВДВ.Сначала Банковский попал в город Раменское под Москвой. Он служил в 10-й гвардейской воздушно-десантной бригаде под командованием своего земляка Хасана Харазия, на тот момент подполковника.22 июня 1944 года Бронислав Банковский с однополчанами был переброшен на Карельский фронт, в составе Свирской Краснознаменной дивизии он форсировали реку Свирь.В феврале 1945 года Бронислав Банковский воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах, участвовал в освобождении Чехословакии, Венгрии и Австрии.Медаль "За отвагу" боец 3-го стрелкового батальона Бронислав Банковский получил за то, что первым поднялся в атаку и в рукопашном бою за австрийский город Медлинг в апреле 1945 года и уничтожил шесть врагов.В интервью Sputnik в 2015 году ветеран вспоминал случай, когда перед бойцами Красной армии в Вене стояла задача форсировать Венский канал. В тот день Банковский был связным между батальоном и полком.Вена была взята 13 апреля, а 11 мая бойцы ушли из столицы Австрии пешком. После войны подразделение Банковского перебросили сначала в город Белая Церковь, потом в Кировоград. Звание лейтенанта Банковскому присвоили по окончании военного училища в Тюмени.После войны Банковский вернулся на родину и 55 лет работал на научной станции Гидрофизического института мастером на транспортно-хозяйственном участке.Ветеран Бронислав Банковский ушел из жизни в марте 2020 года в возрасте 95 лет. Он похоронен на Маякском кладбище в Сухуме. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 23 жителя республики были удостоены звания "Герой Советского Союза".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/besstrashnyy-voin-i-spasatel-pamyati-geroya-sovetskogo-soyuza-razhdena-bartsits-1054782772.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/ya-doshel-do-berlina-frontovye-istorii-avedisa-kalaydzhyana-1054666711.html

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великая отечественная война, лица победы, абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне