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Бесстрашный воин и спасатель: памяти Героя Советского Союза Раждена Барциц

Бесстрашный воин и спасатель: памяти Героя Советского Союза Раждена Барциц

Sputnik Абхазия

Уроженец Гагры Ражден Барциц за проявленный героизм в Великой Отечественной войне был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали "Золотая... 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T20:25+0300

2025-05-08T20:25+0300

2025-05-08T20:25+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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Ражден Барциц родился 15 декабря 1921 года в Гагре в семье крестьян. Тогда мало кто мог себе представить, что простой абхазский мальчик станет настоящим героем и прославит свою Родину на весь Советский Союз.Тяга к морюВероятно, что отвага и способность на подвиги передались Раждену Барциц от отца Михаила, который был участником Первой мировой войны и активным борцом за победу советской власти.Абхазский ученый-историк Акакий Абшилава в своей книге "Сыны Абхазии – Герои Советского Союза" написал, что Ражден с детства любил слушать рассказы отца о его боевой жизни, об отважно боровшихся партизанах за свои идеи. Эти воспоминания отца производили на него неизгладимые впечатления.Также Ражден Барциц с детства полюбил море и мечтал стать моряком. В школьные годы он учился на курсах водолазов в Гагре. После того как окончил школу, поступил в Батумскую школу водолазов.Получив образование, в 1940 году 19-летний Барциц вернулся в родной город, где стал работать у рыбаков спасателем.Боевые подвигиАкакий Абшилава также пишет, когда началась Великая Отечественная война, Барциц пополнил ряды Красной армии. Перед уходом в армию отец долго беседовал с ним, еще раз напоминая ему о своих наблюдениях в Первой мировой войне.Боевое крещение Ражден Барциц принял в исторической Битве за Кавказ. Мужественно и храбро дрался он с гитлеровскими захватчиками под Моздоком, где был ранен, отмечает в своей книге автор.Кто бы мог подумать, что именно на войне давней мечте Раждена Барциц было суждено сбыться. После того как оправился от ранения, абхазского солдата направили в Военно-морской флот.В составе флота он участвовал во многих десантных операциях. Катер, на котором он служил, пробиваясь через сплошную завесу вражеского огня, в любую погоду доставлял боеприпасы и продовольствие на Малую Землю, высаживал десант морской пехоты в Новороссийском порту и на Керченском полуострове."Яростно бились черноморцы за родной Крым. Стояла темная январская ночь. Дул порывистый колючий ветер, бушевало море, шел густой мокрый снег. На судах батальона Мартынова шла подготовка к высадке десанта на Керченский полуостров. Когда был дан сигнал, суда вышли в море, выстроились в боевой порядок и взяли курс к противоположному берегу", – отмечает Абшилава.На рассвете флотилия подошла к назначенному месту — в район горы Митридат. Тендера на полном ходу устремились к берегу и быстро начали высаживать десант. Одним из них — тендером Nº 15 командовал молодой краснофлотец, старшина второй статьи Ражден Барциц."Противник, обнаружив наши суда, открыл из береговых батарей ураганный огонь, затем заговорила артиллерия, находившаяся в глубине обороны. Но первые отряды черноморцев высадились уже на крымской земле, а к берегу подходили все новые и новые суда. Немцы вызвали на помощь авиацию. Вскоре в воздухе появились четыре вражеских истребителя. Они с бреющего полета начали обстреливать из пушек и пулеметов наши суда, направив силу своего огня и против тендера Раждена Барциц", – из книги "Сыны Абхазии – Герои Советского Союза".Героический экипаж тендера вступил в неравный бой с фашистами. Пока храбрецы вели бой с вражескими истребителями, отвлекая их внимание на себя, главные силы черноморцев-десантников высадились на берег. Осколки снарядов попали в тендер и в нескольких местах пробили его, машина вышла из строя.Но экипаж во главе с Барциц под непрерывным огнем противника быстро устранил повреждения и снова вступил в строй.Высадившиеся на Керченский полуостров десантники встретили яростное сопротивление немцев и вступили в схватку. Боеприпасы подходили к концу. Погрузив в трюмы предельное количество боеприпасов, тендер вместе с другими судами вышел в море."Ночь была лунная, и врагу легко было обнаружить наши суда. Когда зашла луна, корабли под покровом темноты подошли к берегу. Скоро рассвело. Немцы, заметив наши тендеры, открыли с двух сторон ураганный огонь из орудий, минометов и крупнокалиберных пулеметов. Снаряды один за другим разрывались у борта судна. Положение тендера, груженного до отказа боеприпасами, становилось весьма серьезным. Быстро оценив создавшееся положение, Барциц направил судно к берегу", – пишет Абшилава.Из книги следует, что командир тендера и три его боевых товарища, невзирая ни на что, стали разгружать трюм. Передавая из рук в руки ящики со снарядами, они доставили боеприпасы десантникам на передовую. Барциц и его друзья проявили железную выдержку, самоотверженность, бесстрашие в этой трудной, опасной, но весьма важной операции. Они не покинули тендера, пока полностью не выгрузили боеприпасы из трюмов.За боевые заслуги в борьбе против немецко-фашистских захватчиков Барциц был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны первой степени.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество краснофлотцу Раждену Барциц присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Ражден Барциц после окончания войны демобилизовался из Советской армии, вернулся в родную Гагру и много лет работал начальником водоспасательной станции. Позже работал в Гагрской автотранспортной конторе водителем, а также занимал должность директора кемпинга.Ражден Барциц ушел из жизни 7 июля 2002 года. Он похоронен на городском кладбище в Гагре.

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